Russland muss Export von Kerosin für Monate stoppen

Moskau/Charkiw (Charkow) - Die russische Regierung hat ein Exportverbot für Kerosin bis 30. November 2026 verhängt. Ziel sei es, die Stabilität auf dem heimischen Kraftstoffmarkt zu gewährleisten, erklärte das Regime von Machthaber Wladimir Putin am Montag. Die Ukraine hatte zuletzt mit gezielten, effektiven Drohnenangriffen auf russische Raffinerien und Öllager die Treibstoffproduktion unter Druck gebracht. In der Ukraine gab indes bei erneuten russischen Angriffen einen Toten und etliche Verletzte.

Arbeitslosenzahlen im Mai gestiegen - 378.000 ohne Job

Wien - Die schwache Konjunkturentwicklung lässt die Arbeitslosenzahlen seit Frühjahr 2023 steigen. Ende Mai waren über 378.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 0,8 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie AMS und Sozialministerium bekannt gaben. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Jahresabstand um 0,1 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent. Wie in den Vormonaten gab es einen Arbeitslosenrückgang bei Männern und einen Anstieg bei Frauen.

Krieg im Libanon eskaliert - Angriffe auf Beirut angeordnet

Beirut/Washington/Tel Aviv - Mit dem Vormarsch israelischer Bodentruppen im Libanon und möglichen neuen Angriffen im Raum von Beirut eskaliert der Krieg in dem kleinen Mittelmeerland weiter. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in Beiruts Vororten an, woraufhin viele Bewohner die Flucht ergriffen. Im Norden Israels ertönten unter neuem Beschuss der Miliz immer wieder Warnsirenen.

Plattform Wehrhaftes Österreich appelliert an Politik

Wien - Die Plattform Wehrhaftes Österreich, Dachverband der wehrpolitischen Vereine, hat am Montag einen "Weckruf" an die Regierungsparteien SPÖ und NEOS gerichtet, ihr Zaudern in puncto Wehrpflicht zu beenden. "Wir haben sofortigen Handlungsbedarf. Es brennt der Hut", betonte der Vorsitzende der Wehrdienstkommission, Erwin Hameseder, in einer Pressekonferenz. Die veränderte geopolitische Bedrohungslage in Europa würde keinen weiteren Aufschub der Entscheidung erlauben.

Bundesheer will sieben Saab 105 an den Mann bringen

Wien - Das Bundesheer bietet sieben Exemplare der vor mehr als fünf Jahren ausgemusterten Saab 105 zum Verkauf an. Wer Interesse hat, kann bis zum 22. Juni ein Anbot legen, wie auf der Homepage des Verteidigungsministeriums zu lesen ist. Voraussetzung dafür ist aber eine Berechtigung zum Kauf von Rüstungsgütern und grünes Licht vom Herstellerland Schweden, wie der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, auf APA-Anfrage erklärte.

17-Jährige attackierte in Wien Mann mit Messer

Wien - Eine 17-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht auf Montag in Wien-Liesing einen 33-jährigen Mann mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, soll es in der Wohnung des Mannes im Bereich der Lehmanngasse zu einem verbalen Streit zwischen der Jugendlichen und dem späteren Opfer gekommen sein. Nähere Details lagen am Vormittag noch nicht vor, die Verdächtige sollte aber im Laufe des Tages einvernommen werden.

Massive Kritik an Selbstbehalte-Verdoppelung der BVAEB

Wien - An der am Wochenende bekannt gewordenen Verdoppelung der Selbstbehalte bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) gibt es massive Kritik. Mit 1. Juni werden für Behandlungen etwa beim Arzt statt bisher zehn nun 20 Prozent Selbstbehalt fällig. Die SPÖ-Pensionisten sprachen von einer "überfallsartigen Verdoppelung", für die ÖVP-Senioren ist der Schritt "unzumutbar". Scharfe Kritik kam auch von FPÖ und Grünen.

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red