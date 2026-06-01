Budgetbegleitgesetz in Dauer-Warteschleife

Wien - Im Ringen um einen Begutachtungsentwurf für das Budgetbegleitgesetz hat sich bis Montag Nachmittag nichts neues ergeben. Die Gesetzessammlung, die etliche Einsparungen zur Haushaltssanierung enthalten wird, hat weiter keine gemeinsame Zustimmung aller drei Koalitionspartner erhalten. Eine Begutachtung wird damit zunehmend sinnarm.

Arbeitslosenzahlen im Mai gestiegen - 378.000 ohne Job

Wien - Die schwache Konjunkturentwicklung lässt die Arbeitslosenzahlen seit Frühjahr 2023 steigen. Wie in den Vormonaten gab es im Mai einen Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Männern und einen Anstieg bei Frauen. Ende Mai waren über 378.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 0,8 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie AMS und Sozialministerium bekannt gaben. Die offenen Stellen gingen spürbar zurück.

Russland muss Export von Kerosin für Monate stoppen

Moskau/Charkiw (Charkow) - Die russische Regierung hat ein Exportverbot für Kerosin bis 30. November 2026 verhängt. Ziel sei es, die Stabilität auf dem heimischen Kraftstoffmarkt zu gewährleisten, erklärte das Regime von Machthaber Wladimir Putin am Montag. Die Ukraine hatte zuletzt mit gezielten, effektiven Drohnenangriffen auf russische Raffinerien und Öllager die Treibstoffproduktion unter Druck gebracht. In der Ukraine gab indes bei erneuten russischen Angriffen einen Toten und etliche Verletzte.

Prozess gegen syrischen "Foltergeneral" in Wien begonnen

Wien - Am Montag hat am Landesgericht Wien der Prozess gegen zwei frühere Vertreter des Regimes des im Dezember 2024 gestürzten syrischen Staatspräsidenten Bashar al-Assad begonnen. Ihnen werden Folter und weitere schwere Straftaten an 21 damals in Syrien inhaftierten Zivilisten vorgeworfen. Bei den Angeklagten handelt es sich um den Ex-Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes sowie den früheren Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa. Sie bekannten sich nicht schuldig.

Iranische Agentur: Teheran setzt Verhandlungen mit USA aus

Teheran/Washington - Teheran hat nach iranischen Agenturangaben die indirekten Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Krieges in der Golfregion ausgesetzt. Die Entscheidung sei wegen der "anhaltenden Verbrechen" Israels im Libanon getroffen worden, meldete die Agentur Tasnim am Montag. "Das iranische Verhandlungsteam setzt daher den Dialog und den Austausch von Mitteilungen über Vermittler aus."

Krieg im Libanon eskaliert - Angriffe auf Beirut angeordnet

Beirut/Washington/Tel Aviv - Mit dem Vormarsch israelischer Bodentruppen im Libanon und möglichen neuen Angriffen im Raum von Beirut eskaliert der Krieg in dem kleinen Mittelmeerland weiter. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in Beiruts Vororten an, woraufhin viele Bewohner die Flucht ergriffen. Im Norden Israels ertönten unter neuem Beschuss der Miliz immer wieder Warnsirenen.

Plattform Wehrhaftes Österreich appelliert an Politik

Wien - Die Plattform Wehrhaftes Österreich, Dachverband der wehrpolitischen Vereine, hat am Montag einen "Weckruf" an die Regierungsparteien SPÖ und NEOS gerichtet, ihr Zaudern in puncto Wehrpflicht zu beenden. "Wir haben sofortigen Handlungsbedarf. Es brennt der Hut", betonte der Vorsitzende der Wehrdienstkommission, Erwin Hameseder, in einer Pressekonferenz. Die veränderte geopolitische Bedrohungslage in Europa würde keinen weiteren Aufschub der Entscheidung erlauben.

Massive Kritik an Selbstbehalte-Verdoppelung der BVAEB

Wien - An der am Wochenende bekannt gewordenen Verdoppelung der Selbstbehalte bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) gibt es massive Kritik. Mit 1. Juni werden für Behandlungen etwa beim Arzt statt bisher zehn nun 20 Prozent Selbstbehalt fällig. Die SPÖ-Pensionisten sprachen von einer "überfallsartigen Verdoppelung", für die ÖVP-Senioren ist der Schritt "unzumutbar". Scharfe Kritik kam auch von FPÖ und Grünen.

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red