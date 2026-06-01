Arbeitslosenzahlen im Mai gestiegen - 378.000 ohne Job

Wien - Die schwache Konjunkturentwicklung lässt die Arbeitslosenzahlen seit Frühjahr 2023 steigen. Wie in den Vormonaten gab es im Mai einen Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Männern und einen Anstieg bei Frauen. Ende Mai waren über 378.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 0,8 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie AMS und Sozialministerium bekannt gaben. Die offenen Stellen gingen spürbar zurück.

17-Jährige attackierte in Wien Mann mit Messer

Wien - Eine 17-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht auf Montag in Wien-Liesing einen 33-Jährigen mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, soll es in der Wohnung des Mannes im Bereich der Lehmanngasse zu einem Streit zwischen der Jugendlichen und dem späteren Opfer gekommen sein. Die 17-Jährige war bei ihrer Einvernahme weitestgehend geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Budgetbegleitgesetz in Dauer-Warteschleife

Wien - Im Ringen um einen Begutachtungsentwurf für das Budgetbegleitgesetz hat sich bis Montag Nachmittag nichts neues ergeben. Die Gesetzessammlung, die etliche Einsparungen zur Haushaltssanierung enthalten wird, hat weiter keine gemeinsame Zustimmung aller drei Koalitionspartner erhalten. Eine Begutachtung wird damit zunehmend sinnarm.

Krieg im Libanon eskaliert - Angriffe auf Beirut angeordnet

Beirut/Washington/Tel Aviv - Mit dem Vormarsch israelischer Bodentruppen im Libanon und möglichen neuen Angriffen im Raum von Beirut eskaliert der Krieg in dem kleinen Mittelmeerland weiter. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in Beiruts Vororten an, woraufhin viele Bewohner die Flucht ergriffen. Im Norden Israels ertönten unter neuem Beschuss der Miliz immer wieder Warnsirenen.

Massive Kritik an Selbstbehalte-Verdoppelung der BVAEB

Wien - An der am Wochenende bekannt gewordenen Verdoppelung der Selbstbehalte bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) gibt es massive Kritik. Mit 1. Juni werden für Behandlungen etwa beim Arzt statt bisher zehn nun 20 Prozent Selbstbehalt fällig. Die SPÖ-Pensionisten sprachen von einer "überfallsartigen Verdoppelung", für die ÖVP-Senioren ist der Schritt "unzumutbar". Scharfe Kritik kam auch von FPÖ und Grünen.

Prozess gegen syrischen "Foltergeneral" in Wien begonnen

Wien - Am Montag hat am Landesgericht Wien der Prozess gegen zwei frühere Vertreter des Regimes des im Dezember 2024 gestürzten syrischen Staatspräsidenten Bashar al-Assad begonnen. Ihnen werden Folter und weitere schwere Straftaten an 21 damals in Syrien inhaftierten Zivilisten vorgeworfen. Bei den Angeklagten handelt es sich um den Ex-Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes sowie den früheren Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa. Sie bekannten sich nicht schuldig.

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red