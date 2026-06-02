EU macht Weg für Abschiebezentren in Drittstaaten frei

Brüssel - Die Europäische Union macht den Weg für Rückkehrzentren in Drittstaaten und die Verschärfung weiterer Asylregeln frei, um mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Das sieht eine Einigung vor, die Vertreter des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedsländer nach Angaben der zypriotischen EU-Ratspräsidentschaft am Montagabend erzielten. Das Parlament und die EU-Staaten müssen dem Kompromiss nun noch final zustimmen, damit die neuen Abschieberegeln in Kraft treten können.

Tote bei schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuerlichen massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Angaben örtlicher Behörden in der Nacht zum Dienstag mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew wurden mindestens ein Mensch getötet und 20 verletzt, in der Stadt Dnipro kamen nach Behördenangaben vier Menschen ums Leben, mindestens 16 wurden verwundet. In Kiew schlug laut Augenzeugen eine Rakete in ein 24-stöckiges Wohnhaus ein, das daraufhin teilweise einstürzte.

Trump widerspricht Iran-Angaben: "Gespräche gehen weiter"

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat Angaben des Iran widersprochen, die Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Golfregion seien ausgesetzt - wegen der israelischen Angriffe im Libanon. Die Gespräche gingen "in raschem Tempo weiter", erklärte Trump am Montag. Israel und die Hisbollah-Miliz im Libanon hätten ihm ein Ende der gegenseitigen Angriffe zugesagt. Benjamin Netanyahu machte jedoch umgehend klar, dass Israel an der harten Linie gegenüber der Hisbollah festhält.

Libanon und Israel setzen Gespräche in Washington fort

Beirut - Inmitten der sich zuspitzenden Lage zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah im Libanon kommen israelische und libanesische Regierungsvertreter am Dienstag und Mittwoch zu weiteren direkten politischen Gesprächen zusammen. Es ist die vierte derartige Gesprächsrunde. Sie sollen früheren Angaben zufolge wie die vorigen Verhandlungen auch in der US-Hauptstadt Washington abgehalten werden. Die Lage zwischen Israel und der Hisbollah hatte sich zuletzt deutlich zugespitzt.

Dänemark bekommt Links-Mitte-Regierung unter Frederiksen

Kopenhagen - Dänemark bekommt eine neue Links-Mitte-Regierung aus vier Parteien unter der bisherigen sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Fast zehn Wochen nach der Parlamentswahl teilte sie König Frederik X. am späten Abend mit, eine Koalition aus Sozialdemokraten, sozialistischer Volkspartei (SF), der linksliberalen Radikale Venstre und der Partei Moderaterne der politischen Mitte bilden zu wollen.

Nach Warnstreiks siebente Verhandlungsrunde zum Chemie-KV

Wien - Nach zweistündigen Warnstreiks in der Chemischen Industrie treffen sich Arbeitgeber und Gewerkschaft am Dienstagvormittag zur siebenten Kollektivvertrag-Verhandlungsrunde. Man erwarte ein "verbessertes Angebot", sonst seien auch befristete Streiks möglich, hieß es von der GPA zur APA. Nachdem das Arbeitgeber-Angebot in Höhe einer Einmalzahlung von 250 Euro zum dritten Mal nicht erhöht wurde, rief die Gewerkschaft vergangene Woche zum Arbeitskampf auf.

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red