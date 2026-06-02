Mai-Inflation stieg laut Schnellschätzung auf 3,7 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat im Mai wieder an Fahrt aufgenommen. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria kletterte die Teuerungsrate auf 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April. Im Vergleich zum Vormonat stieg das allgemeine Preisniveau voraussichtlich um 0,1 Prozent an, teilte die Behörde am Dienstag mit.

Kamala Harris als "Special Guest" beim Austrian World Summit

Wien - Kamala Harris, ehemalige Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, wird am 16. Juni am 10. Austrian World Summit in der Wiener Hofburg teilnehmen. Das gab die Schwarzenegger Climate Initiative am Dienstag bekannt. Unter dem Motto "We Are Unstoppable" soll die Veranstaltung Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kultur zusammenbringen, um Lösungen für eine sauberere und nachhaltigere Zukunft voranzutreiben.

Tote bei schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem neuen russischen Großangriff auf die Ukraine sind laut den Behörden mindestens zehn Menschen getötet worden. Über 100 Menschen seien verletzt worden. Vor allem die Hauptstadt Kiew sowie die Großstädte Dnipro im Südosten und Charkiw im Nordosten des Landes wurden demnach am frühen Dienstag von Russland mit Drohnen und Raketen beschossen. In Kiew starben Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge mindestens vier Menschen, 58 Menschen wurden verletzt, auch Kinder.

Tanner und Bauer machen Druck in Sachen Wehrpflicht

Wien - Die für Bundesheer und Zivildienst zuständigen ÖVP-Regierungsmitglieder Klaudia Tanner und Claudia Bauer erhöhen in Sachen Wehrpflicht den Druck auf die Koalitionspartner SPÖ und NEOS. Die Vorschläge der Wehrdienstkommission müssten nun umgesetzt werden. Bereits tags zuvor hatte die Plattform Wehrhaftes Österreich das Zaudern der Roten und der Pinken kritisiert. Der "Hut brennt", es brauche eine Entscheidung, lautete die Forderung.

Israel meldet Beschuss aus dem Libanon

Beirut - Trotz einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Einigung ist Israel laut der Armee vom Libanon aus beschossen worden. Es seien Dienstag früh zwei auf den Norden Israels gerichtete Geschosse abgefangen worden, erklärten Israels Streitkräfte. Libanesische Medien hatten kurz zuvor von neuen israelischen Angriffen im Südlibanon berichtet. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz erklärte ihrerseits, sie habe am späten Montagabend im Südlibanon israelische Soldaten angegriffen.

Starkes Erdbeben vor Süditalien

Cosenza - Im Süden Italiens hat sich am Dienstag kurz nach Mitternacht ein starkes Erdbeben ereignet. Um 0.12 Uhr wurde vor der Küste Kalabriens unter dem Tyrrhenischen Meer ein Seebeben der Magnitude 6,2 (INGV, USGS) registriert, teilte der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) mit. In der nahe gelegenen Stadt Cosenza sei wahrscheinlich nicht mit Schäden an Gebäuden zu rechnen, denn das Epizentrum lag im Meer und die Herdtiefe betrug etwa 250 km.

Lebenslange Haft für Villach-Attentäter ist rechtskräftig

Klagenfurt - Das Urteil gegen den Terror-Attentäter von Villach, der am vergangenen Mittwoch zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, ist rechtskräftig. Der 24-jährige Syrer hatte bereits unmittelbar nach dem Urteil auf Rechtsmittel verzichtet, und auch die Staatsanwaltschaft hat nun keine Nichtigkeitsbeschwerde erhoben, sagte Behördensprecher Markus Kitz Dienstagfrüh auf APA-Anfrage.

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red