Tote bei schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Städte sind am Dienstag mindestens elf Menschen getötet worden. Mehr als 100 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten. Den Angriffen waren tagelange Warnungen vor einem bevorstehenden Großangriff Russlands vorausgegangen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Montag erklärt, er befürchte einen russischen Angriff größeren Ausmaßes.

Mai-Inflation stieg laut Schnellschätzung auf 3,7 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich im Mai weiter beschleunigt. Einer ersten Schätzung der Statistik Austria zufolge stieg die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr auf 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April. Verantwortlich für den Anstieg ist vor allem der Preisauftrieb bei Dienstleistungen. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich das Preisniveau um 0,1 Prozent, wie die Statistik Austria mitteilte. OeNB-Gouverneur Martin Kocher verwies als Ursache auf den Nahost-Konflikt.

Caritas und Volkshilfe warnen vor Einschnitten bei Kindern

Wien - Caritas und Volkshilfe haben eine Woche vor der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) einmal mehr vor weiteren Belastungen, insbesondere für Frauen und Kinder, gewarnt. Es würden bereits jetzt viele Menschen trotz Sozialhilfe "kaum über die Runden" kommen, hieß es unter Verweis auf eine von den Organisationen durchgeführte Erhebung unter Mitarbeitern: 62 Prozent gaben an, dass die Sozialhilfe nicht ausreicht, um grundlegende Lebenshaltungskosten zu decken.

Olympia-Silberne Puchner beendet Ski-Karriere

Hallein - Mirjam Puchner hat im Alter von 34 Jahren ihre Ski-Karriere beendet. Das gab die Salzburgerin am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz im Sportzentrum Rif bekannt. Die Speed-Spezialistin gewann in ihrer Laufbahn zwei Silbermedaillen bei Großereignissen, bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking im Super-G und bei der Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm in der Abfahrt. Außerdem feierte Puchner zwei Weltcupsiege in der Abfahrt und fuhr insgesamt neunmal aufs Podest.

Statistik Austria: Zahl der Verurteilten leicht gesunken

Wien - 2025 hat es in Österreich 27.620 rechtskräftige Verurteilungen gegeben. Das waren in etwa gleich viele wie 2024 (27.717; minus 0,3 Prozent), teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Der Trend der Vorjahre mit leichten Anstiegen seit dem Tiefstand während der Pandemie 2020 und 2021 setzte sich damit nicht fort, hieß es. Insgesamt wurden 25.195 Personen verurteilt, ein Prozent weniger als im Jahr davor. Auch die Zahl der Delikte sank um ein Prozent (45.506).

Tanner und Bauer machen Druck in Sachen Wehrpflicht

Wien - Die für Bundesheer und Zivildienst zuständigen ÖVP-Regierungsmitglieder Klaudia Tanner und Claudia Bauer erhöhen in Sachen Wehrpflicht den Druck auf die Koalitionspartner SPÖ und NEOS. Die Vorschläge der Wehrdienstkommission müssten nun umgesetzt werden. Bereits tags zuvor hatte die Plattform Wehrhaftes Österreich das Zaudern der Roten und der Pinken kritisiert. Der "Hut brennt", es brauche eine Entscheidung, lautete die Forderung. Die SPÖ will sich aber nicht drängen lassen.

Israel meldet Beschuss aus dem Libanon

Beirut - Trotz einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Einigung ist Israel laut der Armee vom Libanon aus beschossen worden. Es seien Dienstag früh zwei auf den Norden Israels gerichtete Geschosse abgefangen worden, erklärten Israels Streitkräfte. Libanesische Medien hatten kurz zuvor von neuen israelischen Angriffen im Südlibanon berichtet. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz erklärte ihrerseits, sie habe am späten Montagabend im Südlibanon israelische Soldaten angegriffen.

El Ni?o steht an: "Öl ins Feuer globaler Erwärmung"

Genf - Jetzt ist es praktisch Gewissheit: Die ungewöhnlich hohen Meerestemperaturen im tropischen Pazifik kündigen das wiederkehrende Wetterphänomen El Ni?o an. Damit einher geht die Sorge vor mehr Extremwetter mit Dürren, Überschwemmungen und einer womöglich rekordbrechenden globalen Durchschnittstemperatur in naher Zukunft, so die Weltwetterorganisation WMO in Genf. "El-Ni?o-Bedingungen gießen Öl in das Feuer der globalen Erwärmung", sagte UNO-Generalsekretär Ant?nio Guterres.

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red