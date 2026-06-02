Tote bei schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Städte sind am Dienstag mindestens elf Menschen getötet worden. Mehr als 100 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten. Den Angriffen waren tagelange Warnungen vor einem bevorstehenden Großangriff Russlands vorausgegangen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Montag erklärt, er befürchte einen russischen Angriff größeren Ausmaßes.

Mai-Inflation stieg laut Schnellschätzung auf 3,7 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich im Mai weiter beschleunigt. Einer ersten Schätzung der Statistik Austria zufolge stieg die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr auf 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April. Verantwortlich für den Anstieg ist vor allem der Preisauftrieb bei Dienstleistungen. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich das Preisniveau um 0,1 Prozent, wie die Statistik Austria mitteilte. OeNB-Gouverneur Martin Kocher verwies als Ursache auf den Nahost-Konflikt.

Baumgartner verpasst WM mit Muskelverletzung im Oberschenkel

Wien - Hiobsbotschaft für Österreichs Fußball-Nationalteam: Die ÖFB-Auswahl muss bei der WM in Nordamerika ohne Christoph Baumgartner auskommen. Der Offensivmann von RB Leipzig zog sich am Montag beim Aufwärmen für die WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und wird das Turnier verpassen. Das gab der ÖFB am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Teamchef Ralf Rangnick hat nun theoretisch zwei Wochen Zeit für eine Nachnominierung.

Hitze in der Schule wird zur Belastungsprobe

Wien - Das Problem der Hitzebelastung wird sich in nächster Zeit weiter verschärfen. Auch in den Schulen werden die hohen Temperaturen als Belastung gesehen, wie 88 Prozent bei einer Umfrage unter mehr als 1.500 Personen angaben. 74 Prozent hatten Konzentrationsschwierigkeiten, 74 Prozent litten unter Müdigkeit und Erschöpfung und 58 Prozent unter Kopfschmerzen. 66 Prozent fällt es schwer, dem Unterricht zu folgen, sagten die befragten Kinder laut Wissenschafter Martin Schneider.

Palästinenser: Drei Tote durch israelischen Beschuss in Gaza

Gaza/Khan Younis - Im Gazastreifen sind am Dienstag durch israelischen Beschuss nach palästinensischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Bei einem Luftangriff auf ein Fahrzeug östlich von Deir al-Balah sei ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden, teilten Mediziner mit. Bei einem Angriff in der Ortschaft Sawaida sei ein Mensch umgekommen und eine Person verletzt worden. Zudem hätten israelische Soldaten im Nordwesten von Khan Younis einen Mann erschossen.

Caritas und Volkshilfe warnen vor Einschnitten bei Kindern

Wien - Caritas und Volkshilfe haben eine Woche vor der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) einmal mehr vor weiteren Belastungen, insbesondere für Frauen und Kinder, gewarnt. Es würden bereits jetzt viele Menschen trotz Sozialhilfe "kaum über die Runden" kommen, hieß es unter Verweis auf eine von den Organisationen durchgeführte Erhebung unter Mitarbeitern: 62 Prozent gaben an, dass die Sozialhilfe nicht ausreicht, um grundlegende Lebenshaltungskosten zu decken.

Feiern in Rom zu 80 Jahre Republik in Italien

Rom - Italien hat am Dienstag mit einer großen Parade in Rom den 80. Jahrestag der Republiksgründung gefeiert. Am Vormittag legte Präsident Sergio Mattarella auf der zentralen Piazza Venezia einen Kranz am "Altar des Vaterlandes" nieder, während Armeeflugzeuge darüber hinweg rauschten und die Farben der italienischen Flagge Grün, Weiß und Rot versprühten. Der Militärparade auf den Kaiserforen wohnten neben Mattarella auch Regierungschefin Giorgia Meloni und mehrere Minister bei.

Anträge auf Einbürgerung in Wien 2025 deutlich gestiegen

Wien - In Wien beantragen immer mehr Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft. Bei der zuständigen Magistratsabteilung 35 sind 2025 insgesamt 14.445 Anträge von in Österreich lebenden Personen eingegangen. Das ist im Vergleich zum Jahr davor eine Steigerung um 56,9 Prozent, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Dank Prozessoptimierungen konnten Abläufe trotz des großen Andrangs beschleunigt werden, wurde betont.

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red