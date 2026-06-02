Tote bei schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die Zahl der zivilen Todesopfer in der Ukraine nach dem verheerenden russischen Angriff in der Nacht ist nach Behördenangaben auf 18 gestiegen. In der Millionenstadt Dnipro seien zuletzt die Leichen einer Frau und eines achtjährigen Burschen aus den Trümmern geborgen worden, schrieb der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram. Damit sind allein in Dnipro zwölf Tote zu beklagen, darunter drei Kinder. 37 Menschen wurden dort verletzt.

Haftzahlen gestiegen, Auslastung bei 108,34 Prozent

Wien - Die Belagszahlen im Strafvollzug sind wieder gestiegen. Aktuell (Stichtag: 1. Juni) befinden sich laut Justizministerium 9.124 Insassinnen bzw. Insassen in den Justizanstalten (JA). Bei einer vom Ministerium angegebenen Belagsfähigkeit von 8.422 Haftplätzen entspricht das einer Auslastung von 108,34 Prozent. Weitere 972 Personen sind infolge einer psychischen Erkrankung in psychiatrischen Krankenhäusern untergebracht bzw. befinden sich im elektronisch überwachten Hausarrest.

Mai-Inflation stieg laut Schnellschätzung auf 3,7 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich im Mai weiter beschleunigt. Einer ersten Schätzung der Statistik Austria zufolge stieg die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr auf 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April. Verantwortlich für den Anstieg ist vor allem der Preisauftrieb bei Dienstleistungen. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich das Preisniveau um 0,1 Prozent, wie die Statistik Austria mitteilte. OeNB-Gouverneur Martin Kocher verwies als Ursache auf den Nahost-Konflikt.

Baumgartner verpasst WM mit Muskelverletzung im Oberschenkel

Wien - Hiobsbotschaft für Österreichs Fußball-Nationalteam: Die ÖFB-Auswahl muss bei der WM in Nordamerika ohne Christoph Baumgartner auskommen. Der Offensivmann von RB Leipzig zog sich am Montag beim Aufwärmen für die WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und wird das Turnier verpassen. Das gab der ÖFB am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Teamchef Ralf Rangnick hat nun theoretisch zwei Wochen Zeit für eine Nachnominierung.

Fördergeld nur noch für PV-Anlagen mit EU-Komponenten

Wien - Der Förderbonus für europäische Komponenten in Photovoltaikanlagen soll durch eine "Made-in-Europa"-Pflicht ersetzt werden, kündigte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Dienstag an. Generell sollen PV-Anlagen ab 2027 nur noch gefördert werden, wenn sie auch einen Batteriespeicher umfassen. Die dafür nötige Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) soll nächste Woche den Regierungspartnern SPÖ und NEOS vorgelegt werden.

Weitere Ebola-Infektionen in Uganda und Ostkongo

Kampala/Kinshasa - Im Ostkongo und Uganda steigt die Zahl der Ebola-Fälle an. Ugandas Gesundheitsministerium meldete am Dienstag sechs neue Fälle und damit insgesamt 15 laborbestätigte Infektionen mit dem lebensbedrohlichen Virus seit Beginn des Ausbruchs in der benachbarten Demokratischen Republik Kongo. Bisher ist einer dieser Erkrankten verstorben. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo melden Behörden mittlerweile 321 Fälle, die im Labor bestätigt wurden, darunter 48 Todesfälle.

Trotz Waffenruhe Angriffe zwischen Israel und Hisbollah

Beirut - Trotz einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Einigung auf eine Kampfpause zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon haben beide Konfliktparteien ihre Angriffe fortgesetzt. Bei israelischen Angriffen wurden nach libanesischen Angaben vom Dienstag neun Menschen im Süden des Landes getötet. Auch die Hisbollah griff erneut Israel an. Wegen der Libanon-Strategie von Israels Premier Benjamin Netanyahu kam es laut Berichten zu einem Eklat zwischen Trump und Netanyahu.

Hitze in der Schule wird zur Belastungsprobe

Wien - Das Problem der Hitzebelastung wird sich in nächster Zeit weiter verschärfen. Auch in den Schulen werden die hohen Temperaturen als Belastung gesehen, wie 88 Prozent bei einer Umfrage unter mehr als 1.500 Personen angaben. 74 Prozent hatten Konzentrationsschwierigkeiten, 74 Prozent litten unter Müdigkeit und Erschöpfung und 58 Prozent unter Kopfschmerzen. 66 Prozent fällt es schwer, dem Unterricht zu folgen, sagten die befragten Kinder laut Wissenschafter Martin Schneider.

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red