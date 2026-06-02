Tote bei schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die Zahl der zivilen Todesopfer in der Ukraine nach dem verheerenden russischen Angriff in der Nacht ist nach Behördenangaben auf 20 gestiegen. Mehr als 100 Verletzte gibt es. In der Millionenstadt Dnipro seien die Leichen einer Frau und eines achtjährigen Burschen geborgen worden, schrieb der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram. Damit sind allein in Dnipro 16 Tote zu beklagen, darunter drei Kinder. 42 Menschen wurden dort verletzt.

Iran meldet Abbruch der Gespräche mit den USA

Beirut - Nach Wochen stagnierender Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA haben iranische Medien am Dienstag von einem Ende der Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien berichtet. Seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr zwischen Teheran und Washington statt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur FARS,. Das Ende der indirekten Verhandlungen mit den USA sei Folge des andauernden Kriegs Israels im Libanon, hatte am Montag die iranische Agentur Tasnim berichtet.

Haftzahlen gestiegen, Auslastung bei 108,34 Prozent

Wien - Die Belagszahlen im Strafvollzug sind wieder gestiegen. Aktuell (Stichtag: 1. Juni) befinden sich laut Justizministerium 9.124 Insassinnen bzw. Insassen in den Justizanstalten (JA). Bei einer vom Ministerium angegebenen Belagsfähigkeit von 8.422 Haftplätzen entspricht das einer Auslastung von 108,34 Prozent. Weitere 972 Personen sind infolge einer psychischen Erkrankung in psychiatrischen Krankenhäusern untergebracht bzw. befinden sich im elektronisch überwachten Hausarrest.

Mai-Inflation stieg laut Schnellschätzung auf 3,7 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich im Mai weiter beschleunigt. Einer ersten Schätzung der Statistik Austria zufolge stieg die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr auf 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April. Verantwortlich für den Anstieg ist vor allem der Preisauftrieb bei Dienstleistungen. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich das Preisniveau um 0,1 Prozent, wie die Statistik Austria mitteilte. OeNB-Gouverneur Martin Kocher verwies als Ursache auf den Nahost-Konflikt.

Wirtschaftskammer streicht jeden vierten Job

Wien - Die Präsidentin der Wirtschaftskammer (WKÖ), Martha Schultz, hat am Dienstag vor dem WKÖ-Präsidium ihren Plan konkretisiert, wie sie die angekündigten Einsparungen von 100 Mio. Euro jährlich ab 2030 umsetzen will. So wird, wie ebenso bereits kolportiert, auch in der Bundeskammer gespart. Dort werden 200 von 800 Stellen bis Ende 2027 abgebaut, hieß es aus der Kammer gegenüber der APA. Der Jobabbau geschehe schrittweise und in Abstimmung mit dem Betriebsrat.

Baumgartner verpasst WM mit Muskelverletzung im Oberschenkel

Wien - Hiobsbotschaft für Österreichs Fußball-Nationalteam: Die ÖFB-Auswahl muss bei der WM in Nordamerika ohne Christoph Baumgartner auskommen. Der Offensivmann von RB Leipzig zog sich am Montag beim Aufwärmen für die WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und wird das Turnier verpassen. Das gab der ÖFB am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Teamchef Ralf Rangnick hat nun theoretisch zwei Wochen Zeit für eine Nachnominierung.

Fördergeld nur noch für PV-Anlagen mit EU-Komponenten

Wien - Der Förderbonus für europäische Komponenten in Photovoltaikanlagen soll durch eine "Made-in-Europa"-Pflicht ersetzt werden, kündigte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Dienstag an. Generell sollen PV-Anlagen ab 2027 nur noch gefördert werden, wenn sie auch einen Batteriespeicher umfassen. Die dafür nötige Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) soll nächste Woche den Regierungspartnern SPÖ und NEOS vorgelegt werden.

Hitze in der Schule wird zur Belastungsprobe

Wien - Das Problem der Hitzebelastung wird sich in nächster Zeit weiter verschärfen. Auch in den Schulen werden die hohen Temperaturen als Belastung gesehen, wie 88 Prozent bei einer Umfrage unter mehr als 1.500 Personen angaben. 74 Prozent hatten Konzentrationsschwierigkeiten, 74 Prozent litten unter Müdigkeit und Erschöpfung und 58 Prozent unter Kopfschmerzen. 66 Prozent fällt es schwer, dem Unterricht zu folgen, sagten die befragten Kinder laut Wissenschafter Martin Schneider.

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red