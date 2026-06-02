Tote bei schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die Zahl der zivilen Todesopfer in der Ukraine nach dem verheerenden russischen Angriff in der Nacht ist nach Behördenangaben auf 22 gestiegen. Mehr als 100 Verletzte gibt es. In der Millionenstadt Dnipro seien die Leichen einer Frau und eines achtjährigen Burschen geborgen worden, schrieb der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram. Damit sind allein in Dnipro 16 Tote zu beklagen, darunter drei Kinder. 42 Menschen wurden dort verletzt.

Iran: Keine Gespräche mehr mit USA

Beirut - Nach Wochen stagnierender Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA haben iranische Medien am Dienstag von einem Ende der Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien berichtet. Seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr zwischen Teheran und Washington statt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur FARS,. Das Ende der indirekten Verhandlungen mit den USA sei Folge des andauernden Kriegs Israels im Libanon, hatte am Montag die iranische Agentur Tasnim berichtet.

Haftzahlen gestiegen, Auslastung bei 108,34 Prozent

Wien - Die Belagszahlen im Strafvollzug sind wieder gestiegen. Aktuell (Stichtag: 1. Juni) befinden sich laut Justizministerium 9.124 Insassinnen bzw. Insassen in den Justizanstalten (JA). Bei einer vom Ministerium angegebenen Belagsfähigkeit von 8.422 Haftplätzen entspricht das einer Auslastung von 108,34 Prozent. Weitere 972 Personen sind infolge einer psychischen Erkrankung in psychiatrischen Krankenhäusern untergebracht bzw. befinden sich im elektronisch überwachten Hausarrest.

Wirtschaftskammer streicht jeden vierten Job

Wien - Die Präsidentin der Wirtschaftskammer (WKÖ), Martha Schultz, hat am Dienstag vor dem WKÖ-Präsidium ihren Plan konkretisiert, wie sie die angekündigten Einsparungen von 100 Mio. Euro jährlich ab 2030 umsetzen will. So wird, wie ebenso bereits kolportiert, auch in der Bundeskammer gespart. Dort werden 200 von 800 Stellen bis Ende 2027 abgebaut, hieß es aus der Kammer gegenüber der APA. Der Jobabbau geschehe schrittweise und in Abstimmung mit dem Betriebsrat.

Baumgartner verpasst WM mit Muskelverletzung im Oberschenkel

Wien - Hiobsbotschaft für Österreichs Fußball-Nationalteam: Die ÖFB-Auswahl muss bei der WM in Nordamerika ohne Christoph Baumgartner auskommen. Der Offensivmann von RB Leipzig zog sich am Montag beim Aufwärmen für die WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und wird das Turnier verpassen. Das gab der ÖFB am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Teamchef Ralf Rangnick hat nun theoretisch zwei Wochen Zeit für eine Nachnominierung.

Trump unterzeichnet KI-Dekret

Washington/San Francisco/Mountain View - US-Präsident Donald Trump hat ein lang erwartetes Dekret zu Künstlicher Intelligenz (KI) unterzeichnet. Der vom Weißen Haus am Dienstag veröffentlichte Erlass sieht eine "freiwillige Zusammenarbeit" mit Konzernen wie OpenAI, Google oder Anthropic vor. Die Trump-Regierung spricht sich darin gegen eine verpflichtende staatliche Zulassung neuer KI-Modelle aus.

Kalifornien wählt Nachfolger von Trump-Kritiker Newsom

Los Angeles (Kalifornien)/Sacramento (Kalifornien) - Im US-Staat Kalifornien haben die Vorwahlen zum Gouverneursamt begonnen. Die Wahllokale öffneten Dienstagfrüh Ortszeit. Für die Nachfolge von Gouverneur Gavin Newsom von der Demokratischen Partei bewerben sich bei den parteiübergreifenden Vorwahlen insgesamt 61 Kandidatinnen und Kandidaten der Demokraten sowie der Republikaner. Letzten Umfragen zufolge liefern sich zwei Demokraten ein Rennen mit dem republikanischen Wunschkandidaten von Präsident Donald Trump.

Fördergeld nur noch für PV-Anlagen mit EU-Komponenten

Wien - Der Förderbonus für europäische Komponenten in Photovoltaikanlagen soll durch eine "Made-in-Europa"-Pflicht ersetzt werden, kündigte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Dienstag an. Generell sollen PV-Anlagen ab 2027 nur noch gefördert werden, wenn sie auch einen Batteriespeicher umfassen. Die dafür nötige Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) soll nächste Woche den Regierungspartnern SPÖ und NEOS vorgelegt werden.

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red