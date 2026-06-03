Österreich hofft auf Sitz im Sicherheitsrat: Wahl steht an

New York - Die UNO-Generalversammlung entscheidet am Mittwoch ab 10.00 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ), ob Österreich 2027 und 2028 einen nicht-ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat bekommt. Es steht eine Kampfabstimmung bevor, weil auch Deutschland und Portugal in den Rat wollen, der Gruppe der "Westeuropäischen und anderen Staaten" aber nur zwei freie Sitze zustehen. Erforderlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gremium, in dem jedes der 193 UNO-Mitglieder eine Stimme hat.

Wirtschaftskammer streicht jeden vierten Job

Wien - Die Präsidentin der Wirtschaftskammer (WKÖ), Martha Schultz, hat am Dienstag vor dem WKÖ-Präsidium ihren Plan konkretisiert, wie sie die angekündigten Einsparungen von 100 Mio. Euro jährlich ab 2030 umsetzen will. So wird, wie ebenso bereits kolportiert, auch in der Bundeskammer gespart. Dort werden 200 von 800 Stellen bis Ende 2027 abgebaut, hieß es aus der Kammer gegenüber der APA. Der Jobabbau geschehe schrittweise und in Abstimmung mit dem Betriebsrat.

US-Militär: Iranische Angriffe in der Golfregion abgewehrt

Teheran/Tampa (Florida) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch einen weiteren iranischen Angriff auf die amerikanischen Streitkräfte im Golfstaat Kuwait abgewehrt. Eine "Welle iranischer Drohnen" habe ihr Ziel verfehlt, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (CENTCOM) auf der Plattform X mit. Die US-Luftverteidigung habe mehrere Drohnen erfolgreich abgeschossen. Niemand sei verletzt worden, es gebe keine Schäden, hieß es weiter.

Rufe nach Lungenkrebs-Screening in Österreich

Wien - Die Rufe nach einem Lungenkrebs-Screening für Risikopersonen in Österreich reißen nicht ab. "Internationale Daten zeigen, dass mit einer Früherkennung per Computertomographie (CT) die Sterblichkeit um mindestens 20 Prozent gesenkt werden kann", sagte Judith Löffler-Ragg von der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) im Gespräch mit der APA. Dass es das Überleben verbessert, sei hinlänglich bewiesen, die Kosteneffizienz ebenso, ergänzte Helmut Prosch, Thorax-Radiologe am AKH Wien.

Chemie-KV - 7. Runde ohne Ergebnis: Streiks ausgeweitet

Wien - Auch die siebente Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten in der Chemiebranche hat kein Ergebnis gebracht. Seit Dienstagvormittag waren Gewerkschaften und Arbeitgeber der heimischen Chemieindustrie zusammengesessen. Nach 14 Stunden wurden die Gespräche unterbrochen. Ab kommender Woche folgen befristete Streiks im Ausmaß von bis zu acht Stunden in den Betrieben, teilten die Gewerkschaften in der Nacht auf Mittwoch mit.

Trump unterzeichnet KI-Dekret ohne Regeln für Tech-Konzerne

Washington/San Francisco/Mountain View - Obwohl Sicherheitsexperten vor Risiken warnen, bleibt Künstliche Intelligenz (KI) in den USA unreguliert. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Dienstag in Washington ein Dekret, das Tech-Konzerne wie OpenAI oder Google zur "freiwilligen Zusammenarbeit" mit der Regierung aufruft. Von den Unternehmen wird erwartet, der US-Regierung neue KI-Modelle binnen 30 Tagen vor Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Auf Druck der Branche ließ Trump den Text abschwächen.

PVA-Gutachten: Erleichterte Mitnahme von Vertrauensperson

Wien - Die Praxis bei medizinischen Begutachtungen durch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hat zuletzt für viel öffentliche Kritik gesorgt. Nun soll ein Rechtsanspruch auf die Mitnahme einer Vertrauensperson bei sämtlichen Begutachtungen eingeführt werden. Der Sozialausschuss des Nationalrats hat am Dienstag auf Initiative der Koalitionsparteien einhellig den Weg für den Beschluss einer entsprechenden Sozialversicherungsnovelle geebnet, berichtete die Parlamentskorrespondenz.

Weitere Gespräche zum Krieg im Libanon

Beirut/Washington - Begleitet von großer Skepsis sind die Gespräche zum Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon in die nächste Runde gegangen. Die vierte Verhandlungsrunde von Regierungsvertretern Israels und des Libanons am Dienstag in Washington sei eine Vorbereitung für das wichtigere Treffen am Mittwoch. Dann sollten auch ein schrittweiser Abzug von Israels Truppen, die Stationierung der libanesischen Armee und eine Festigung der Waffenruhe Thema werden.

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red