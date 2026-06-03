Eingemauerte Leiche im Bezirk Mödling entdeckt

Münchendorf/Wien - Eine eingemauerte Tote ist vergangenen Donnerstag in Münchendorf (Bezirk Mödling) entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Obduktion angeordnet, sagte Sprecherin Nina Bussek am Mittwoch auf Anfrage zu einem "Heute"-Bericht. Die Sprecherin bestätigte ein Ermittlungsverfahren nach dem Fund einer Frauenleiche. Zu weiteren Details hielt sie sich bedeckt. Der Gratiszeitung zufolge war der verweste Leichnam einer Pensionistin in der Wand eines Hauses einbetoniert.

Österreich hofft auf Sitz im Sicherheitsrat: Wahl steht an

New York - Die UNO-Generalversammlung entscheidet am Mittwoch ab 10.00 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ), ob Österreich 2027 und 2028 einen nicht-ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat bekommt. Es steht eine Kampfabstimmung bevor, weil auch Deutschland und Portugal in den Rat wollen, der Gruppe der "Westeuropäischen und anderen Staaten" aber nur zwei freie Sitze zustehen. Erforderlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gremium, in dem jedes der 193 UNO-Mitglieder eine Stimme hat.

OECD prognostiziert weniger BIP-Wachstum für Österreich

Wien - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum Österreichs nach unten korrigiert. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs geht die OECD für 2026 von einem Wachstum des heimischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von nur noch 0,7 Prozent aus - statt der ursprünglich angenommenen 0,9 Prozent. Für 2027 wird ein Wachstum von 1,1 statt 1,2 Prozent prognostiziert.

US-Militär: Iranische Angriffe in der Golfregion abgewehrt

Teheran/Tampa (Florida) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch einen weiteren iranischen Angriff auf die amerikanischen Streitkräfte im Golfstaat Kuwait abgewehrt. Eine "Welle iranischer Drohnen" habe ihr Ziel verfehlt, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (CENTCOM) auf der Plattform X mit. Die US-Luftverteidigung habe mehrere Drohnen erfolgreich abgeschossen. Niemand sei verletzt worden, es gebe keine Schäden, hieß es weiter.

Drohnen-Treffer in St. Petersburg kurz vor Wirtschaftsforum

Moskau/St. Petersburg - Bei Drohnenangriffen auf die russische Metropole St. Petersburg sind nach Angaben des Gouverneurs Alexander Beglow Teile der Infrastruktur in mehreren Bezirken beschädigt und mehrere Menschen verletzt worden. In der Stadt beginnt am Mittwoch das Sankt Petersburger Wirtschaftsforum, das als "russisches Davos" von Präsident Wladimir Putin gilt.

Tourismusbetriebe mit gedämpfter Stimmung

Wien - Die Stimmung unter den heimischen Tourismusbetrieben ist einer Studie zufolge "gedämpft". Volle Betten, aber sinkende Margen sind das Problem, wie das Beratungsunternehmen Deloitte und die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) betonen. Trotz guter Auslastung sinken demnach bei vielen die Gewinne wegen gestiegener Kosten. Die Betriebe bewerten die wirtschaftliche Lage erneut schlechter als im Vorjahr, zeigt der Deloitte & ÖHV Tourismusbarometer 2026.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red