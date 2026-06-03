Österreich hofft auf Sitz im Sicherheitsrat: Wahl steht an

New York - Die UNO-Generalversammlung entscheidet am Mittwoch ab 10.00 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ), ob Österreich 2027 und 2028 einen nicht-ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat bekommt. Es steht eine Kampfabstimmung bevor, weil auch Deutschland und Portugal in den Rat wollen, der Gruppe der "Westeuropäischen und anderen Staaten" aber nur zwei freie Sitze zustehen. Erforderlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gremium, in dem jedes der 193 UNO-Mitglieder eine Stimme hat.

Eingemauerte Leiche im Bezirk Mödling entdeckt

Münchendorf/Wien - Eine eingemauerte Tote ist vergangenen Donnerstag in Münchendorf (Bezirk Mödling) entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Obduktion angeordnet, sagte Sprecherin Nina Bussek am Mittwoch auf Anfrage zu einem "Heute"-Bericht. Die Sprecherin bestätigte ein Ermittlungsverfahren nach dem Fund einer Frauenleiche. Zu weiteren Details hielt sie sich bedeckt. Der Gratiszeitung zufolge war der verweste Leichnam einer Pensionistin in der Wand eines Hauses einbetoniert.

StA verlangt mehr Strafe für verhinderten Swift-Attentäter

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Die Staatsanwaltschaft Wien strebt eine höhere Strafe für den verhinderten Swift-Attentäter Beran A. an, der am vergangenen Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde. "Wir haben Strafberufung angemeldet", bestätigte Behördensprecherin Nina Bussek am Mittwoch der APA entsprechende Medienberichte. Auch bei Arda K., der als Mitangeklagter in erster Instanz zwölf Jahre ausgefasst hatte, geht die Anklagebehörde mit einer Strafberufung vor.

Neue Eskalation: USA und Iran greifen sich in Golfregion an

Teheran/Tampa (Florida) - Die USA und der Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Irans Revolutionsgarden feuerten in der Nacht ballistische Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain, das US-Militär wiederum griff eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeshm in der Straße von Hormuz an. Ziel der iranischen Angriffe waren nach Angaben aus Teheran US-Militärstützpunkte in den Staaten am Persischen Golf.

voestalpine mit deutlichem Gewinnplus

Wien/Linz - Der Stahlkonzern voestalpine hat seine Ergebnisse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 dank Umstrukturierungen deutlich verbessert. Der Konzerngewinn stieg "trotz volatilem Umfeld" um fast 138 Prozent auf 424 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Die seit 4. Juni 2025 geltenden US-Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Stahl hätten das Ergebnis "in Höhe eines hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrages" belastet. Der Umsatz sank von 15,7 auf 15,1 Mrd. Euro.

OECD prognostiziert weniger BIP-Wachstum für Österreich

Wien - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum Österreichs nach unten korrigiert. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs geht die OECD für 2026 von einem Wachstum des heimischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von nur noch 0,7 Prozent aus - statt der ursprünglich angenommenen 0,9 Prozent. Für 2027 wird ein Wachstum von 1,1 statt 1,2 Prozent prognostiziert.

Mehr als 20 Tote bei Hotelbrand in Neu-Delhi

Neu-Delhi - Bei einem Hotelbrand in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens 21 Todesopfer bei dem "tragischen Vorfall", erklärte die örtliche Polizei am Mittwoch. Mehr als 40 weitere Personen seien wegen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an.

NATO-Generalsekretär Rutte in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - NATO-Generalsekretär Mark Rutte ist zu einem Besuch in der von Russland angegriffenen Ukraine eingetroffen. Er wird nach Angaben seiner Sprecherin von den Botschaftern der Bündnisstaaten in Brüssel begleitet. Der Besuch in Kiew ist demnach eine Reise des Nordatlantikrats, der das höchste politische Entscheidungsgremium der NATO ist und auf Botschafterebene in der Regel mindestens einmal in der Woche tagt.

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red