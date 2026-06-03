Regierung bittet beim Doppelbudget um Geduld

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch bezüglich der Details zum Doppelbudget um etwas Geduld gebeten. "Wir sind in den letzten Zügen der Verhandlungen", sagte Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) nach dem Ministerrat. NEOS-Klubchef Yannick Shetty sagte hinsichtlich des Budgetbegleitgesetzes, dieses müsse gut ausverhandelt werden. "Man darf nicht unterschätzen, wie umfangreich, kompliziert ein Doppelbudget in Zeiten wie diesen ist", so auch Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ).

Österreich hofft auf Sitz im Sicherheitsrat: Wahl steht an

New York - Die UNO-Generalversammlung entscheidet am Mittwoch ab 10.00 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ), ob Österreich 2027 und 2028 einen nicht-ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat bekommt. Es steht eine Kampfabstimmung bevor, weil auch Deutschland und Portugal in den Rat wollen, der Gruppe der "Westeuropäischen und anderen Staaten" aber nur zwei freie Sitze zustehen. Erforderlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gremium, in dem jedes der 193 UNO-Mitglieder eine Stimme hat.

OECD prognostiziert weniger BIP-Wachstum für Österreich

Wien - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum Österreichs nach unten korrigiert. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs geht die OECD für 2026 von einem Wachstum des heimischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von nur noch 0,7 Prozent aus - statt der ursprünglich angenommenen 0,9 Prozent. Für 2027 wird ein Wachstum von 1,1 statt 1,2 Prozent prognostiziert.

Tiroler Moser Holding kommt unter das Russmedia-Dach

Innsbruck/Schwarzach - Der Medienstandort in Westösterreich erfährt offenbar eine signifikante Weichenstellung: Die Eigentümer der Tiroler Moser Holding, zu der unter anderem die "Tiroler Tageszeitung" gehört, entschieden sich nämlich, ihre Anteile an der Holding in eine gemeinsame Mediengruppe mit der Vorarlberger Russmedia einzubringen. Russmedia wird 77 Prozent an der Gruppe übernehmen, die BTV Vier Länder Bank AG beteiligt sich als "strategische Partnerin" mit 23 Prozent.

Neue Eskalation: USA und Iran greifen sich in Golfregion an

Teheran/Tampa (Florida) - Die USA und der Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Irans Revolutionsgarden feuerten in der Nacht ballistische Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain. Am Flughafen von Kuwait-Stadt wurde ein Mensch getötet und mindestens 63 weitere Personen verletzt, teilten die kuwaitischen Behörden mit. Es habe im Passagierbereich an Terminal 1 auch schwere Sachschäden gegeben.

Mehr als 20 Tote bei Hotelbrand in Neu-Delhi

Neu-Delhi - Bei einem Hotelbrand in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens 21 Todesopfer bei dem "tragischen Vorfall", erklärte die örtliche Polizei am Mittwoch. Mehr als 40 weitere Personen seien wegen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an.

Arbeitslosigkeit im ersten Quartal 2026 gestiegen

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im ersten Quartal 2026 gestiegen. Das zeigt die Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria. Demnach waren 301.900 Personen auf Arbeitssuche und damit um 17.700 mehr als im Vorjahresquartal. Die nicht saisonbereinigte Arbeitslosenquote lag bei 6,3 Prozent. Die Zahl der Erwerbstätigen erhöhte sich um 24.800, was auf Zuwächse bei den Frauen von 60 bis 64 Jahre und bei der Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen ist.

WKÖ-Betriebsrat kennt bisher keine Details zu Stellenabbau

Wien - Angesichts der Ankündigung der WKÖ-Präsidentin Martha Schultz vom Dienstag, im Zuge ihrer Sparvorhaben in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 200 von 800 Jobs zu streichen, haben Freiheitliche, Grüne und auch Liberale (Unos) das Vorgehen goutiert, sehen aber nur einen ersten Schritt. Zudem müssten die Länderkammern dem Beispiel folgen. Unterdessen hieß es vom WKÖ-Betriebsrat, dass man den Rahmen für den angekündigten Sozialplan bisher gar nicht kennt.

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red