Österreich hofft auf Sitz im Sicherheitsrat: Wahl steht an

New York - Die UNO-Generalversammlung entscheidet am Mittwoch ab 10.00 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ), ob Österreich 2027 und 2028 einen nicht-ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat bekommt. Es steht eine Kampfabstimmung bevor, weil auch Deutschland und Portugal in den Rat wollen, der Gruppe der "Westeuropäischen und anderen Staaten" aber nur zwei freie Sitze zustehen. Erforderlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gremium, in dem jedes der 193 UNO-Mitglieder eine Stimme hat.

Tiroler Moser Holding kommt unter das Russmedia-Dach

Innsbruck/Schwarzach - Der Medienstandort in Westösterreich erfährt eine signifikante Weichenstellung: Die Tiroler Moser Holding, zu der unter anderem die "Tiroler Tageszeitung" gehört, kommt unter das Dach der Vorarlberger Russmedia. Die Eigentümer der Holding entschieden sich nämlich, ihre Anteile in eine gemeinsame Mediengruppe mit den Vorarlbergern einzubringen. Russmedia wird 77 Prozent an der Gruppe übernehmen, die BTV Vier Länder Bank AG als "strategische Partnerin" 23 Prozent.

Regierung bittet beim Doppelbudget um Geduld

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch bezüglich der Details zum Doppelbudget um etwas Geduld gebeten. "Wir sind in den letzten Zügen der Verhandlungen", sagte Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) nach dem Ministerrat. NEOS-Klubchef Yannick Shetty sagte hinsichtlich des Budgetbegleitgesetzes, dieses müsse gut ausverhandelt werden. "Man darf nicht unterschätzen, wie umfangreich, kompliziert ein Doppelbudget in Zeiten wie diesen ist", so auch Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ).

EU gibt Österreich im Defizitverfahren positives Zeugnis

Brüssel/Österreich/Wien - Die EU-Kommission stellt Österreich im laufenden Defizitverfahren ein positives Zeugnis aus: Sie "stellt fest, dass die Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen der Reformen und Investitionen, die bis zum 30. April 2026 fällig waren, planmäßig verläuft. Die Kommission ist der Auffassung, dass Österreich insgesamt seinen Verpflichtungen in zufriedenstellender Weise nachgekommen ist", hieß es am Mittwoch in Brüssel im Dokument aus dem Frühjahrspaket zum Europäischen Semester.

WKÖ-Betriebsrat kennt bisher keine Details zu Stellenabbau

Wien - Angesichts der Ankündigung der WKÖ-Präsidentin Martha Schultz vom Dienstag, im Zuge ihrer Sparvorhaben in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 200 von 800 Jobs zu streichen, haben Freiheitliche, Grüne und auch Liberale (Unos) das Vorgehen goutiert, sehen aber nur einen ersten Schritt. Zudem müssten die Länderkammern dem Beispiel folgen. Unterdessen hieß es vom WKÖ-Betriebsrat, dass man den Rahmen für den angekündigten Sozialplan bisher gar nicht kennt.

Libanon meldet weitere Tote und Angriffe Israels

Beirut - Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet worden. Bei einem Angriff nahe der Küstenstadt Tyrus seien sechs Menschen getötet worden, meldete das libanesische Gesundheitsministerium am Mittwoch. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu. Bei einem weiteren Angriff wurden dem Ministerium zufolge zwei Sanitäter getötet. Ein weiterer sei schwer verletzt worden.

Rekord an Hitzetoten für Monat Mai in Spanien

Madrid - Spanien hat die höchste Zahl an hitzebedingten Todesfällen für den Monat Mai seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015 verzeichnet. Im vergangenen Monat wurden 101 Todesfälle im Zusammenhang mit hohen Temperaturen gezählt, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Mittwoch mitteilte. Das seien 3,6-mal mehr als im Zehnjahresdurchschnitt für den Mai. Dies verdeutliche bereits vor Beginn des Sommers die erheblichen gesundheitlichen Auswirkungen extremer Hitze.

Gewalt an Kindern - SPÖ will Entschuldigung wegen Kickl-Rede

Wien - Die SPÖ fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner Rede am 1. Mai zu entschuldigen, und hat dazu eine Petition gestartet. Kickl habe Gewalt an Kindern verharmlost und Zeiten verherrlicht, in denen "nachgeholfen" wurde, wenn ein Kind nicht gespurt hat, sagte SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler bei einem Medientermin am Mittwoch. Mit einer Geste habe Kickl zudem eine "Watsche angedeutet". Eine rote Linie sei überschritten worden.

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red