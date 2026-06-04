Österreich im UNO-Sicherheitsrat - Deutschland ging leer aus

New York/Wien/Berlin - Im Kampf um einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat für 2027/28 hat sich Österreich überraschend klar gegen Deutschland durchgesetzt. In der geheimen Wahl in der UNO-Generalversammlung erreichte Österreich am Mittwoch in New York 131 Stimmen, um drei weniger als Favorit Portugal. Deutschland ging im Rennen um zwei westliche Sitze mit 104 Stimmen leer aus. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) führte den Erfolg auf die Unterstützung kleinerer Staaten zurück.

15 Prozent mehr Organtransplantationen im Jahresvergleich

Wien - 2025 sind in Österreich 733 Organtransplantationen durchgeführt worden, um 15 Prozent mehr als im Jahr davor. 666 Transplantationen erfolgten mit Organen Verstorbener, während 67 transplantierte Organe von Lebendspenderinnen und -spendern stammten. Die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Wartelisten ging von 848 auf 725 zurück. Das zeigt der vor dem Tag der Organspende am ersten Samstag im Juni veröffentlichte Transplant-Jahresbericht der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG).

Musks SpaceX macht Rekord-Börsenpläne offiziell

USA/Hawthorne - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden Dollar (64,58 Mrd. Euro) einnehmen. Die US-Börsenaufsicht SEC bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an. Die Zahlen aus dem aktualisierten Börsenprospekt entsprechen den Werten, die zuvor in Medienberichten genannt wurden.

USA: Israel und Libanon über Waffenruhe einig

Washington - Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Waffenruhe sei unter anderem abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der proiranischen Hisbollah-Miliz gegen Israel, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach Gesprächen zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertreten am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington.

Putin trifft Journalisten bei Wirtschaftsforum

Petersburg - Inmitten seines Angriffskriegs gegen die Ukraine will Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag Fragen westlicher Journalisten in St. Petersburg beantworten. Er trifft am zweiten Tag des Internationalen Wirtschaftsforums (SPIEF) in der Millionenmetropole Vertreter internationaler Nachrichtenagenturen, um über aktuelle Aspekte der Innen- und Außenpolitik Russlands und internationale Ereignisse zu sprechen, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow.

EU-Innenminister beraten Return Hubs und neuen Asylpakt

Brüssel/Luxemburg - Großes Thema beim Rat der EU-Innenminister am Donnerstag in Luxemburg wird die vorläufige Einigung auf das "EU-Abschiebegesetz" zwischen EU-Parlament und -Ländern und die damit möglichen, umstrittenen Rückführzentren in Drittstaaten ("Return Hubs") sein. Auch der Umsetzungsstand des neuen EU-Asyl-und Migrationspakts, der am 12. Juni in Kraft tritt, wird diskutiert. Für Österreich nimmt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) teil, der Return Hubs rasch umsetzen will.

EU treibt Ukraine-Beitrittsprozess voran

Kiew (Kyjiw)/Budapest/Brüssel - Die EU hat den Weg für ein Vorankommen bei der EU-Mitgliedschaft der Ukraine geebnet. Die EU-Botschafter der 27 Mitgliedstaaten leiteten Mittwochabend den "Prozess zur formellen Eröffnung des ersten Verhandlungsblocks in den Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau" ein, erklärte die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft auf X. Ungarn hatte diesen Schritt bisher blockiert. Ungarn hat nun den Streit mit der Ukraine über die Rechte der ungarischen Minderheit beigelegt.

Iran-Gespräche könnten laut Trump am Wochenende enden

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich erneut optimistisch über eine bevorstehende Einigung mit dem Iran geäußert. Er sagte am Mittwoch in Washington, die Verhandlungen liefen "sehr gut" und womöglich gebe es eine Einigung am Wochenende. Trump widersprach damit Äußerungen des iranischen Außenministers Abbas Araqchi. Dieser hatte erklärt, es gebe "keine greifbaren Fortschritte", die Gesprächskanäle nach Washington seien aber weiterhin offen.

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red