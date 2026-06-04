Angriffe Israels im Libanon trotz Waffenruhe-Deal

Washington - Israel und der Libanon haben sich laut US-Außenministerium auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Waffenruhe sei u. a. abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der pro-iranischen Hisbollah-Miliz gegen Israel, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach Gesprächen zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertreten am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington. Israel setzte seine Angriffe fort.

Tote bei neuen israelischen Angriffen auf Gaza-Stadt

Gaza - Bei neuen israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind nach Zivilschutz-Angaben am Donnerstag mindestens acht Menschen getötet worden. Die israelische Luftwaffe habe im Morgengrauen mehrmals Gaza-Stadt angegriffen, sagte Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal der Nachrichtenagentur AFP. Es habe mindestens acht Todesopfer gegeben. Nach Krankenhausangaben wurden zudem mindestens 15 Menschen verletzt.

15 Prozent mehr Organtransplantationen im Jahresvergleich

Wien - 2025 sind in Österreich 733 Organtransplantationen durchgeführt worden, um 15 Prozent mehr als im Jahr davor. 666 Transplantationen erfolgten mit Organen Verstorbener, während 67 transplantierte Organe von Lebendspenderinnen und -spendern stammten. Die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Wartelisten ging von 848 auf 725 zurück. Das zeigt der vor dem Tag der Organspende am ersten Samstag im Juni veröffentlichte Transplant-Jahresbericht der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG).

EU-Innenminister beraten Return Hubs und neuen Asylpakt

Brüssel/Luxemburg - Großes Thema beim Rat der EU-Innenminister am Donnerstag in Luxemburg wird die vorläufige Einigung auf das "EU-Abschiebegesetz" zwischen EU-Parlament und -Ländern und die damit möglichen, umstrittenen Rückführzentren in Drittstaaten ("Return Hubs") sein. Auch der Umsetzungsstand des neuen EU-Asyl-und Migrationspakts, der am 12. Juni in Kraft tritt, wird diskutiert. Für Österreich nimmt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) teil, der Return Hubs rasch umsetzen will.

Rechtsextremismus-Verurteilungen gestiegen

Wien - Die Zahl der Verurteilungen und Diversionen nach dem Verbotsgesetz ist zwischen 2024 und 2025 angestiegen. Das geht aus einer aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hervor. Während die Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz 2024 noch bei 181 lagen, stieg die Zahl 2025 auf 197 (plus 8,8 Prozent).

Tote auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff

Simferopol - Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei den Attacken verletzt worden. Der von Moskau eingesetzte Chef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, teilte bei Telegram mit, dass in der Krim-Hauptstadt drei Menschen getötet und sieben verletzt worden seien. Details nannte er nicht. Später meldete er noch einen Toten.

Lehrerproteste in Mexiko eskalieren

Mexiko-Stadt - Gut eine Woche vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft eskalieren in Mexiko die Proteste von Lehrern. Mit abgebrochenen Laternenstangen bewaffnete Demonstranten stürmten am Mittwoch (Ortszeit) das Hauptquartier des Bildungsministeriums in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Demonstranten verwüsteten nach Angaben von Augenzeugen ein Wachhäuschen und schlugen Fensterscheiben ein. Im Fernsehen war zu sehen, dass auch ein Brand ausbrach.

2025 als Rekordjahr für Millionäre

Frankfurt am Main - Boomende Aktienmärkte haben den Club der Dollar-Millionäre kräftig wachsen lassen. Weltweit 25,3 Millionen Menschen verfügten laut einer Analyse im vergangenen Jahr über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar. Das seien fast 2 Millionen mehr als 2024, hieß es im Bericht des das Beratungsunternehmens Capgemini. Das Vermögen der Reichen weltweit legte dem jüngsten "World Wealth Report" zufolge so stark zu wie nie innerhalb eines Jahres.

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red