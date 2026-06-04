Angriffe Israels im Libanon trotz Waffenruhe-Deal

Washington - Israel und der Libanon haben sich laut US-Außenministerium auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Waffenruhe sei u. a. abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der pro-iranischen Hisbollah-Miliz gegen Israel, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach Gesprächen zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertreten am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington. Israel setzte seine Angriffe fort.

Mindestens neun Tote bei Angriffen Israels in Gaza-Stadt

Gaza/Tel Aviv - Bei neuen israelischen Luftangriffen in der Stadt Gaza sind am Donnerstag nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. 15 weitere Palästinenser hätten dabei Verletzungen erlitten, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Es seien insgesamt vier Wohnungen angegriffen worden. Unter den Verletzten sei ein neunjähriges Mädchen. Ein israelischer Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe die Berichte.

Tote auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff

Simferopol - Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei den Attacken verletzt worden. Der von Moskau eingesetzte Chef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, teilte bei Telegram mit, dass in der Krim-Hauptstadt drei Menschen getötet und sieben verletzt worden seien. Details nannte er nicht. Später meldete er noch einen Toten.

15 Prozent mehr Organtransplantationen im Jahresvergleich

Wien - 2025 sind in Österreich 733 Organtransplantationen durchgeführt worden, um 15 Prozent mehr als im Jahr davor. 666 Transplantationen erfolgten mit Organen Verstorbener, während 67 transplantierte Organe von Lebendspenderinnen und -spendern stammten. Die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Wartelisten ging von 848 auf 725 zurück. Das zeigt der vor dem Tag der Organspende am ersten Samstag im Juni veröffentlichte Transplant-Jahresbericht der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG).

Rechtsextremismus-Verurteilungen gestiegen

Wien - Die Zahl der Verurteilungen und Diversionen nach dem Verbotsgesetz ist zwischen 2024 und 2025 angestiegen. Das geht aus einer aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hervor. Während die Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz 2024 noch bei 181 lagen, stieg die Zahl 2025 auf 197 (plus 8,8 Prozent).

Stocker sprach mit internationalen Experten über Terrorismus

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Mittwochabend 13 nationale und internationale Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Extremismus- und Terrorismusforschung empfangen. Ziel des Arbeitsgesprächs war der Erfahrungs- und Informationsaustausch. Auch mögliche zukünftige Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Österreich und Europa wurden besprochen. Stocker betonte in einer Mitteilung des Bundeskanzleramts die "Nulltoleranz gegenüber jeder Form von Extremismus".

2025 war Rekordjahr für Millionäre

Frankfurt am Main - Boomende Aktienmärkte haben den Club der Dollar-Millionäre kräftig wachsen lassen. Weltweit 25,3 Millionen Menschen verfügten laut einer Analyse im vergangenen Jahr über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar. Das seien fast 2 Millionen mehr als 2024, hieß es im Bericht des Beratungsunternehmens Capgemini. In Österreich legte die Zahl der Dollar-Millionärinnen und Millionäre um ein Fünftel auf rund 200.000 zu.

Lehrerproteste in Mexiko eskalieren

Mexiko-Stadt - Gut eine Woche vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft eskalieren in Mexiko die Proteste von Lehrern. Mit abgebrochenen Laternenstangen bewaffnete Demonstranten stürmten am Mittwoch (Ortszeit) das Hauptquartier des Bildungsministeriums in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Demonstranten verwüsteten nach Angaben von Augenzeugen ein Wachhäuschen und schlugen Fensterscheiben ein. Im Fernsehen war zu sehen, dass auch ein Brand ausbrach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red