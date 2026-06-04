Angriffe Israels im Libanon trotz Waffenruhe-Deal

Washington - Israel und der Libanon haben sich laut US-Außenministerium auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Waffenruhe sei u. a. abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der pro-iranischen Hisbollah-Miliz gegen Israel, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach Gesprächen zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertreten am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington. Israel setzte seine Angriffe fort.

Mindestens neun Tote bei Angriffen Israels in Gaza-Stadt

Gaza/Tel Aviv - Bei neuen israelischen Luftangriffen in der Stadt Gaza sind am Donnerstag nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. 15 weitere Palästinenser hätten dabei Verletzungen erlitten, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Es seien insgesamt vier Wohnungen angegriffen worden. Unter den Verletzten sei ein neunjähriges Mädchen. Ein israelischer Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe die Berichte.

14 Jugendliche nach Überfällen in Wien ausgeforscht

Wien - In Wien sind nach intensiven Ermittlungen 14 Jugendliche ausgeforscht worden, die von März bis April in den Bezirken Döbling und Penzing mehr als ein Dutzend Mal Minderjährige ausgeraubt haben. Die Burschen sprachen in Kleingruppen ihre jungen Opfer an und forderten Geld, Wertgegenstände sowie Kleidung. Wer nicht reagierte, bekam Faustschläge und Tritte zu spüren. Dabei gab es auch mehrere leichtverletzte Opfer, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick auf APA-Nachfrage.

EU-Innenminister beraten Return Hubs und neuen Asylpakt

Brüssel/Luxemburg - Großes Thema beim Rat der EU-Innenminister am Donnerstag in Luxemburg wird die vorläufige Einigung auf das "EU-Abschiebegesetz" zwischen EU-Parlament und -Ländern und die damit möglichen, umstrittenen Rückführzentren in Drittstaaten ("Return Hubs") sein. Auch der Umsetzungsstand des neuen EU-Asyl-und Migrationspakts, der am 12. Juni in Kraft tritt, wird diskutiert. Für Österreich nimmt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) teil, der Return Hubs rasch umsetzen will.

Tote auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff

Simferopol - Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei den Attacken verletzt worden. Der von Moskau eingesetzte Chef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, teilte bei Telegram mit, dass in der Krim-Hauptstadt drei Menschen getötet und sieben verletzt worden seien. Details nannte er nicht. Später meldete er noch einen Toten.

Chemie-KV - Beschäftigte streiken im Chemiepark Linz

Linz - Im Streit um den Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemiebranche wird weiter gestreikt. In der Nacht auf Donnerstag sei der zentrale Leitstand im Chemiepark Linz heruntergefahren worden, teilt die Gewerkschaft GPA mit. Damit sei die Erdgas-Zuleitung unterbrochen, der "Anfang der Produktionskette" sei stillgelegt. Betroffen seien mehrere Unternehmen im Chemiepark, das Hochfahren der Anlage werde einige Tage dauern.

Stocker sprach mit internationalen Experten über Terrorismus

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Mittwochabend 13 nationale und internationale Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Extremismus- und Terrorismusforschung empfangen. Ziel des Arbeitsgesprächs war der Erfahrungs- und Informationsaustausch. Auch mögliche zukünftige Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Österreich und Europa wurden besprochen. Stocker betonte in einer Mitteilung des Bundeskanzleramts die "Nulltoleranz gegenüber jeder Form von Extremismus".

2025 war Rekordjahr für Millionäre

Frankfurt am Main - Boomende Aktienmärkte haben den Club der Dollar-Millionäre kräftig wachsen lassen. Weltweit 25,3 Millionen Menschen verfügten laut einer Analyse im vergangenen Jahr über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar. Das seien fast 2 Millionen mehr als 2024, hieß es im Bericht des Beratungsunternehmens Capgemini. In Österreich legte die Zahl der Dollar-Millionärinnen und Millionäre um ein Fünftel auf rund 200.000 zu.

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red