Hisbollah lehnt Waffenruhe mit Israel ab

Washington - Die Hisbollah im Libanon lehnt die jüngst getroffenen Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel ab. "Das angekündigte Abkommen ist ein Fahrplan zur Zerstörung eines Teils des libanesischen Volkes und zur Unterwerfung des übrigen Teils", hieß es in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung von Hisbollah-Chef Naim Qassem. Zuvor hatten sich Israel und der Libanon laut US-Außenministerium auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt.

Rechtsextremismus-Verurteilungen gestiegen

Wien - Die Zahl der Verurteilungen und Diversionen nach dem Verbotsgesetz ist zwischen 2024 und 2025 angestiegen. Das geht aus einer aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hervor. Während die Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz 2024 noch bei 181 lagen, stieg die Zahl 2025 auf 197 (plus 8,8 Prozent).

Tote auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff

Simferopol - Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei den Attacken verletzt worden. Der von Moskau eingesetzte Chef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, teilte bei Telegram mit, dass in der Krim-Hauptstadt drei Menschen getötet und sieben verletzt worden seien. Details nannte er nicht. Später meldete er noch einen Toten.

Frauen in den Niederlanden betäubt und missbraucht

Rotterdam - Die niederländische Polizei hat vier Männer unter dem Verdacht festgenommen, Frauen aus ihrer direkten Umgebung betäubt und dann vergewaltigt zu haben. Bei den Frauen handelte es sich der Polizei zufolge um die Partnerinnen der Männer. Der Missbrauch sei gefilmt und die Aufnahmen seien verbreitet worden, teilte die Polizei in Rotterdam mit. Weitere vier Männer stünden unter Verdacht, am Missbrauch oder an der Verbreitung der Bilder beteiligt zu sein.

14 Jugendliche nach Überfällen in Wien ausgeforscht

Wien - In Wien sind nach intensiven Ermittlungen 14 Jugendliche ausgeforscht worden, die von März bis April in den Bezirken Döbling und Penzing mehr als ein Dutzend Mal Minderjährige ausgeraubt haben. Die Burschen sprachen in Kleingruppen ihre jungen Opfer an und forderten Geld, Wertgegenstände sowie Kleidung. Wer nicht reagierte, bekam Faustschläge und Tritte zu spüren. Dabei gab es auch mehrere leichtverletzte Opfer, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick auf APA-Nachfrage.

Betrunkene Frau ruft nach Auffahrunfall in OÖ selbst Polizei

Aigen-Schlägl - Eine stark alkoholisierte Frau aus dem Mühlviertel hat am Mittwochabend in Aigen-Schlägl (Bez. Rohrbach) einen Auffahrunfall verursacht und danach selbst die Polizei über den Notruf gerufen. Den Uniformierten fiel am Unfallort sofort auf, dass die 37-Jährige betrunken war, sie forderten sie zum Alkotest auf, der einen Wert von 3,12 Promille ergab, berichtete die Polizei am Donnerstag. Verletzt wurde beim Unfall niemand, den Führerschein ist die Frau aber los.

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red