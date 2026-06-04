In Österreich gestarteter Flieger bei Pula abgestürzt: 4 tot

Pula - Beim Absturz eines in Österreich gestarteten Kleinflugzeugs über der kroatischen Halbinsel Istrien sind am Donnerstag alle vier Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das berichten kroatische Medien unter Berufung auf die Polizei. Die Ermittler machten jedoch vorerst keine Mitteilung zur Identität und Staatsbürgerschaft der Opfer. Das Außenministerium bestätigte der APA, dass es mit den kroatischen Behörden zur Feststellung der Nationalitäten der Opfer in Kontakt steht.

Hisbollah lehnt Waffenruhe mit Israel ab

Washington - Die Hisbollah im Libanon lehnt die jüngst getroffenen Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel ab. "Das angekündigte Abkommen ist ein Fahrplan zur Zerstörung eines Teils des libanesischen Volkes und zur Unterwerfung des übrigen Teils", hieß es in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung von Hisbollah-Chef Naim Qassem. Zuvor hatten sich Israel und der Libanon laut US-Außenministerium auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt.

Beschäftigte streiken im Chemiepark Linz

Linz - Im Streit um den Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemiebranche wird weiter gestreikt. In der Nacht auf Donnerstag sei der zentrale Leitstand im Chemiepark Linz heruntergefahren worden, teilte die Gewerkschaft GPA mit. Damit sei die Erdgas-Zuleitung unterbrochen, der "Anfang der Produktionskette" sei stillgelegt. Das Hochfahren der Anlage werde einige Tage dauern. Aus Sicht der Arbeitgeber sind die aktuellen Streiks rechtswidrig.

Rechtsextremismus-Verurteilungen gestiegen

Wien - Die Zahl der Verurteilungen und Diversionen nach dem Verbotsgesetz ist zwischen 2024 und 2025 angestiegen. Das geht aus einer aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hervor. Während die Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz 2024 noch bei 181 lagen, stieg die Zahl 2025 auf 197 (plus 8,8 Prozent).

Tote auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff

Simferopol - Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei den Attacken verletzt worden. Der von Moskau eingesetzte Chef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, teilte bei Telegram mit, dass in der Krim-Hauptstadt drei Menschen getötet und sieben verletzt worden seien. Details nannte er nicht. Später meldete er noch einen Toten.

Deutsche Ostseeinsel an österreichische Firma versteigert

Hamburg - Die marode Ostsee-Plattform "Ostervilm" ist an das österreichische Unternehmen McCube, das auf modulare Fertighäuser spezialisiert ist, versteigert worden Nach 20 Geboten fiel der Hammer bei der Auktion in Hamburg bei 60.000 Euro. Das Mindestgebot war bei 39.000 Euro gelegen. Der Chef des Unternehmens, Oliver Pesendorfer, sagte, er könne sich vorstellen, die künstliche Insel und frühere DDR-Entmagnetisierungsstation als Kultur- und Veranstaltungsort zu nutzen.

Personal bei Unfall am Frankfurter Flughafen verletzt

Frankfurt am Main - Bei einem Unfall mit einer Lufthansa-Maschine am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter der deutschen Fluglinie verletzt worden. Lufthansa bestätigte, dass es am Donnerstag gegen 12.45 Uhr am zu einem "Vorfall" kam. Betroffen sei eine Boeing 787-9 Dreamliner. Zum Hergang sagte der Sprecher: "Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein." Das Flugzeug trug die Flugnummer LH450 und sollte nach Los Angeles fliegen.

Obduktion von Buckelwal vor dänischer Insel begonnen

Kopenhagen - Die mit Spannung erwartete Obduktion des als "Timmy" bekannten Buckelwals am Strand der dänischen Insel Anholt hat am Donnerstagnachmittag begonnen. Fachleute trafen zum Untersuchen des Wals ein. Bilder des Livestream-Anbieters News5 zeigten, wie das Team den gelb-bräunlichen Kadaver zunächst genau begutachtete und Notizen machte. Anschließend wurde der Kadaver mit einem länglichen Messer aufgeschnitten, um Luft aus dem stark aufgeblähten Tier abzulassen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red