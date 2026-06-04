Hisbollah lehnt Waffenruhe mit Israel ab

Washington - Die Hisbollah im Libanon lehnt die jüngst getroffenen Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel ab. "Das angekündigte Abkommen ist ein Fahrplan zur Zerstörung eines Teils des libanesischen Volkes und zur Unterwerfung des übrigen Teils", hieß es in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung von Hisbollah-Chef Naim Qassem. Zuvor hatten sich Israel und der Libanon laut US-Außenministerium auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt.

In Österreich gestarteter Flieger bei Pula abgestürzt: 4 tot

Pula/Lienz - Beim Absturz eines in Osttirol gestarteten Kleinflugzeugs über der kroatischen Halbinsel Istrien sind am Donnerstag alle vier Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das berichten kroatische Medien unter Berufung auf die Polizei. Die Ermittler machten jedoch vorerst keine Mitteilung zur Identität und Staatsbürgerschaft der Opfer. Das Außenministerium bestätigte der APA, dass es mit den kroatischen Behörden zur Feststellung der Nationalitäten der Opfer in Kontakt steht.

Beschäftigte streiken im Chemiepark Linz

Linz - Im Streit um den Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemiebranche wird weiter gestreikt. In der Nacht auf Donnerstag sei der zentrale Leitstand im Chemiepark Linz heruntergefahren worden, teilte die Gewerkschaft GPA mit. Damit sei die Erdgas-Zuleitung unterbrochen, der "Anfang der Produktionskette" sei stillgelegt. Das Hochfahren der Anlage werde einige Tage dauern. Aus Sicht der Arbeitgeber sind die aktuellen Streiks rechtswidrig.

Tote auf Krim nach Drohnenangriff - Zwei Tote in der Ukraine

Simferopol - Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei den Attacken verletzt worden. Im Gegenzug gab es bei einer russischen Attacke auf das grenznahe nordostukrainische Gebiet Sumy mindestens zwei Tote. Vier verletzte Frauen seien in Krankenhäuser gebracht worden, postete Militärgouverneur Oleh Hryhorow auf Telegram.

Stocker sieht Albanien und Montenegro auf bestem Weg in EU

Wien - ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker sieht vor dem EU-Westbalkan-Gipfel am Freitag Albanien und Montenegro auf dem besten Weg in die Union. "Noch in diesem Jahrzehnt werden wir 28 sein", sagte der Kanzler am Donnerstag im "Presse"-Interview. Bei den besonders erweiterungsskeptischen Österreichern will er verstärkt dafür werben - mit wirtschaftlichen und geopolitischen Argumenten. Aus seiner Sicht sei Montenegro der aussichtsreichste Kandidat dafür, nächster EU-Staat zu sein.

Obduktion von Buckelwal vor dänischer Insel begonnen

Kopenhagen - Die mit Spannung erwartete Obduktion des als "Timmy" bekannten Buckelwals am Strand der dänischen Insel Anholt hat am Donnerstagnachmittag begonnen. Fachleute trafen zum Untersuchen des Wals ein. Bilder des Livestream-Anbieters News5 zeigten, wie das Team den gelb-bräunlichen Kadaver zunächst genau begutachtete und Notizen machte. Anschließend wurde der Kadaver mit einem länglichen Messer aufgeschnitten, um Luft aus dem stark aufgeblähten Tier abzulassen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red