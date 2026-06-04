4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz in Kroatien

Pula/Lienz - Vier Österreicher sind am Donnerstag beim Absturz eines in Osttirol gestarteten Kleinflugzeuges über der kroatischen Halbinsel Istrien ums Leben gekommen. Das bestätigte das Außenministerium in Wien der APA am Abend. Das Unglück passierte um 11.20 Uhr nahe dem Sportflugplatz Medulin, meldete die kroatische Nachrichtenagentur HINA unter Berufung auf die Polizei. Das Kleinflugzeug vom Typ Beechcraft Bonanza sei aus bisher ungeklärten Gründen ins Trudeln geraten, hieß es weiter.

Putin siegesgewiss - Selenskyj schlägt Treffen vor

Petersburg - Kremlchef Wladimir Putin beharrt auf seiner Forderung nach einer vollständigen russischen Kontrolle der Gebiete Donezk und Luhansk als Voraussetzung für einen Frieden in der Ukraine. Die Forderung sei kein Widerspruch zu der postulierten Dialogbereitschaft, sagte Putin beim Treffen mit ausländischen Nachrichtenagenturen. Unterdessen schlug der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Putin in einem offenen Brief ein Treffen vor, um ein Ende des Krieges zu vereinbaren.

Israels Armee: Vier Hamas-Mitglieder im Gazastreifen getötet

Gaza/Tel Aviv - Israels Armee hat trotz geltender Waffenruhe eigenen Angaben zufolge vier Hamas-Mitglieder im Norden des Gazastreifens getötet. Medizinische Kreise hatten zuvor neun Tote bei israelischen Angriffen auf Wohnungen in der Stadt Gaza in der Nacht auf Donnerstag gemeldet. Unter den Toten sind den Angaben zufolge auch die vier nun von Israel genannten Palästinenser sowie vier Angehörige von einem der Männer. Zudem sei dessen neun Jahre alte Tochter verletzt worden.

Personal bei Unfall am Frankfurter Flughafen verletzt

Frankfurt am Main - Nach dem Vorfall mit einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter von Lufthansa und Partnerfirmen ins Krankenhaus gekommen. Sie waren an Bord, als das Bugfahrwerk der Boeing 787-9 unerwartet zusammenklappte. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers der Lufthansa befanden sich 13 Crewmitglieder an Bord. Dazu kommt eine nicht bekannte Zahl von weiteren Mitarbeitern. Die Teams waren dabei, das Flugzeug vor dem Einstieg der Passagiere vorzubereiten.

In Frankreich gefundene Kinderleiche wohl vermisstes Mädchen

Toulon - Der Fall einer seit sechs Tagen vermissten Elfjährigen sorgt in Frankreich für Entsetzen und Empörung. Nach intensiver Suche unter Beteiligung zahlreicher Freiwilliger wurde nun auf dem Gelände eines Bauernhofs im südwestfranzösischen D�partement Gers eine Kinderleiche gefunden, bei der es sich vermutlich um das verschwundene Mädchen handelt. Durch eine Autopsie soll laut Staatsanwaltschaft die Identität formell festgestellt werden. Auch die Todesursache werde noch geprüft.

Lebenslange Haft in Frankreich für deutschen "Maskenmann"

Nantes - In einem Prozess in Frankreich ist der in Deutschland bereits wegen dreifachen Kindsmordes verurteilte "Maskenmann" wegen eines weiteren Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht im westfranzösischen Nantes sprach den 55-jährigen deutschen Serientäter Martin N. wegen des Mordes an dem damals zehnjährigen Jonathan im April 2004 schuldig, wie die Zeitungen "Le Parisien", "Le Figaro" und weitere französische Medien aus dem Gerichtssaal berichteten.

EU-Westbalkan-Gipfel in Vorreiterland Montenegro

Tivat - Montenegro richtet am Freitag erstmals einen Gipfel der Europäischen Union und der Westbalkanstaaten aus. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei der Zusammenkunft im malerischen Küstenort Tivat das "uneingeschränkte und klare Bekenntnis" zur EU-Beitrittsperspektive bekräftigen, hieß es im Vorfeld vom Europäischen Rat. Thema wird auch eine stärkere Kooperation im Verteidigungsbereich sein. Österreich wird von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

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red