Trotz Waffenruhe-Vereinbarung erneut Kämpfe im Libanon

Beirut - Trotz der zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Waffenruhe geht der Konflikt zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel weiter. Bei einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanons stationierten Truppen wurde ein israelischer Soldat getötet, teilte die Armee am Donnerstagabend mit. Die Hisbollah hatte kurz zuvor die in der Nacht auf Donnerstag in Washington zwischen dem Libanon und Israel vereinbarten Bedingungen für eine Waffenruhe abgelehnt.

US-Repräsentantenhaus bekennt sich zu Ukraine-Hilfe

Washington/Brüssel - Das US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag ein umfangreiches Paket zu Ukraine-Hilfen sowie Sanktionen gegen Russland gebilligt und sich klar zum NATO-Bündnis bekannt. Die Parlamentskammer stimmte mit Hilfe von fast 20 Stimmen der Republikaner für das Gesetz. Es gab 226 Ja- und 195 Nein-Stimmen. Damit steigt der Druck auf Präsident Donald Trump, der sich zuletzt kritisch über die NATO geäußert und im Ukraine-Krieg nicht klar auf die Seite Kiews gestellt hatte.

Putin siegesgewiss - Selenskyj schlägt Treffen vor

Petersburg - Vor dem Hintergrund stockender US-Vermittlungsbemühungen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russlands Staatschef Wladimir Putin am Donnerstag in einem offenen Brief direkte Friedensgespräche in einem Drittstaat angeboten. Als Antwort erneuerte der Kreml nur sein - von Selenskyj schon mehrfach abgelehntes - Angebot für Verhandlungen in Moskau und die Forderung nach einer vollständigen Kontrolle der ukrainischen Donbass-Region als Voraussetzung für einen Frieden.

Vier Österreicher sterben bei Flugzeug-Absturz in Kroatien

Pula/Lienz - Vier Österreicher sind am Donnerstag beim Absturz eines in Osttirol gestarteten Kleinflugzeuges über der kroatischen Halbinsel Istrien ums Leben gekommen. Das bestätigte das Außenministerium in Wien der APA am Abend. Das Unglück passierte um 11.20 Uhr nahe dem Sportflugplatz Medulin, meldete die kroatische Nachrichtenagentur HINA unter Berufung auf die Polizei. Das Kleinflugzeug vom Typ Beechcraft Bonanza sei aus bisher ungeklärten Gründen ins Trudeln geraten, hieß es weiter.

Österreicher sehen USA als größte Bedrohung für Weltfrieden

Wien/Washington - Die Österreicherinnen und Österreicher sehen die USA derzeit als größte Bedrohung für die Weltfrieden. Dies zeigt eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Magazins "Der Pragmaticus". 37 Prozent der Befragten nennen bei einer entsprechenden Frage die USA, während 33 Prozent Russland anführen. In einer ähnlichen Umfrage vor zwei Jahren hatten noch 60 Prozent Russland genannt und nur 15 Prozent die USA.

USA verhängen Sanktionen gegen Kubas Präsidenten

Washington/Havanna - Die USA hat am Donnerstag Sanktionen gegen Kubas Präsidenten Miguel D?az-Canel, dessen Familienmitglieder und verschiedene Behörden verhängt. Damit erhöhte die Regierung von US-Präsident Donald Trump den Druck auf die sozialistische Regierung Kubas weiter. Trump hatte zuletzt eine mögliche "Übernahme" des wirtschaftlich angeschlagenen Karibikstaats ins Spiel gebracht. Mit neuen Sanktionen und einer Ölblockade will er einen wirtschaftlichen und politischen Wandel erzwingen.

Israels Armee: Vier Hamas-Mitglieder im Gazastreifen getötet

Gaza/Tel Aviv - Israels Armee hat trotz geltender Waffenruhe eigenen Angaben zufolge vier Hamas-Mitglieder im Norden des Gazastreifens getötet. Medizinische Kreise hatten zuvor neun Tote bei israelischen Angriffen auf Wohnungen in der Stadt Gaza in der Nacht auf Donnerstag gemeldet. Unter den Toten sind den Angaben zufolge auch die vier nun von Israel genannten Palästinenser sowie vier Angehörige von einem der Männer. Zudem sei dessen neun Jahre alte Tochter verletzt worden.

In Frankreich gefundene Kinderleiche wohl vermisstes Mädchen

Toulon - Der Fall einer seit sechs Tagen vermissten Elfjährigen sorgt in Frankreich für Entsetzen und Empörung. Nach intensiver Suche unter Beteiligung zahlreicher Freiwilliger wurde nun auf dem Gelände eines Bauernhofs im südwestfranzösischen D?partement Gers eine Kinderleiche gefunden, bei der es sich vermutlich um das verschwundene Mädchen handelt. Durch eine Autopsie soll laut Staatsanwaltschaft die Identität formell festgestellt werden. Auch die Todesursache werde noch geprüft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red