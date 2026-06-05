Trotz Waffenruhe-Vereinbarung erneut Kämpfe im Libanon

Beirut - Trotz der zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Waffenruhe geht der Konflikt zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel weiter. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete am Donnerstagabend, dass bei verschiedenen Angriffen im Süden und im Osten des Landes mindestens acht Menschen getötet wurden. Bei einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanons stationierten Truppen wurde ein Soldat getötet, wie Israels Armee mitteilte.

Tote bei russischem Drohnenangriff nahe Kiew

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja - Bei einem russischen Drohnenangriff auf eine Babynahrungsfabrik nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach ukrainischen Behördenangaben am Freitag vier Menschen getötet worden. Zudem seien sieben Personen verletzt, wie der Regionalgouverneur Mykola Kalaschnyk auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mitteilte. Weitere Personen wurden unter den Trümmern vermutet.

Anthropic plädiert für weltweite Pause bei KI-Entwicklung

San Francisco - Der OpenAI-Rivale Anthropic bringt eine Pause bei der Entwicklung leistungsstarker Künstlicher Intelligenz ins Gespräch. "Wir glauben, dass es gut für die Welt wäre, die Option zu haben, die Entwicklung besonders fortgeschrittener Modelle zu verlangsamen oder zu pausieren", heißt es in einem Blogeintrag des KI-Entwicklers. Ziel wäre, in dieser Zeit gesellschaftliche Strukturen anzupassen sowie eine KI im Interesse der Gesellschaft bzw. der Menschen zu etablieren.

OGH: Konzerne müssen Millionen an Corona-Hilfen zurückzahlen

Wien - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass für staatliche Covid-19-Förderungen die EU-Höchstgrenzen pro Konzern und nicht pro Tochtergesellschaft gelten. Wie "Der Standard" berichtet, hat Österreich die Hilfen in der Pandemie vielfach auf Basis einzelner Gesellschaften berechnet und damit EU-Beihilfenrecht verletzt. Auf betroffene Unternehmen kommen nun Rückzahlungen zu, die zu Insolvenzen führen könnten, warnen Anwälte.

Beamtin soll Nachbarn Staatsbürgerschaft verschafft haben

Linz - Eine - mittlerweile ehemalige - oberösterreichische Beamtin, die für die Ausstellung von Staatsbürgerschaften zuständig war, soll ihrem tschetschenischen Nachbarn die österreichische Staatsbürgerschaft verschafft haben, obwohl die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Das Land bestätigte am Freitag einen entsprechenden "Krone"-Bericht. Das Dienstverhältnis mit der Frau wurde mittlerweile aufgelöst und der Fall der Staatsanwaltschaft Linz gemeldet.

Kennedy Center streicht nach Gerichtsentscheid Trumps Namen

Washington - Das Kennedy Center in Washington verbannt den Namen von US-Präsident Donald Trump aus offiziellen Dokumenten. Mitarbeiter der weltberühmten Kultureinrichtung seien angewiesen, Trumps Name "sofort" aus E-Mail-Signaturen, Briefköpfen und von Anrufbeantwortern zu entfernen, hieß es in einem am Donnerstag (Ortszeit) versendeten Memo, das mehreren US-Zeitungen vorlag. Bis zum 12. Juni müssten zudem Webseite, Broschüren und Schilder im Innen- und Außenbereich geändert werden.

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red