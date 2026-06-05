Fünfjähriger stürzte in Wien aus Fenster

Wien - Ein fünfjähriger Bub ist am Donnerstag in Wien-Floridsdorf aus einem Fenster im dritten Stock auf eine Wiese gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Das Kind spielte laut Polizei in seinem Zimmer in der Brünner Straße, während sich sein Vater im Nebenzimmer aufhielt. Vater und Sohn hätten zunächst noch miteinander gesprochen.

Trotz Waffenruhe-Vereinbarung erneut Kämpfe im Libanon

Beirut - Trotz der zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Waffenruhe geht der Konflikt zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel weiter. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete am Donnerstagabend, dass bei verschiedenen Angriffen im Süden und im Osten des Landes mindestens acht Menschen getötet wurden. Bei einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanons stationierten Truppen wurde ein Soldat getötet, wie Israels Armee mitteilte.

Mette-Marit für Lungentransplantation angemeldet

Oslo - Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit ist auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen. Wie der Lungenspezialist Are Holm laut einer Mitteilung des norwegischen Hofes am Donnerstag sagte, ist der Krankheitsverlauf der 52-Jährigen ernst. "Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen", sagte der Arzt am Osloer Universitätskrankenhaus.

Welterschöpfungstag fällt 2026 auf den 30. Juli

Österreich - Anlässlich des heutigen Weltumwelttags hat Global Footprint Network am Freitag das Datum für den Earth Overshoot Day 2026 bekannt gegeben. Der Welterschöpfungstag, an dem die jährlichen natürlichen Ressourcen aufgebraucht sind, fällt heuer demnach auf den 30. Juli. Österreich hat seine Ressourcen dieses Jahr übrigens mit dem 2. April verbraucht und sich damit leicht verbessert, gehört jedoch weiterhin zu den ressourcenhungrigsten Staaten.

Tote bei russischem Drohnenangriff nahe Kiew

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja - Bei einem russischen Drohnenangriff auf eine Babynahrungsfabrik nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach ukrainischen Behördenangaben am Freitag vier Menschen getötet worden. Zudem seien sieben Personen verletzt, wie der Regionalgouverneur Mykola Kalaschnyk auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mitteilte. Weitere Personen wurden unter den Trümmern vermutet.

Lkw-Panne in der Sahara - 49 Menschen verdurstet

Niamey/Bamako - Nach der Panne ihres Lastwagens sind im Norden des Nigers 49 Menschen in der Sahara verdurstet. Die Reisenden seien aus dem Nachbarland Mali zurückgekehrt, um das islamische Opferfest mit ihren Familien im Niger zu begehen, teilte die Regionalregierung von Agadez mit. Demnach blieb das Fahrzeug in einer abgelegenen Wüstenregion mehr als 80 Kilometer westlich der Grenzstadt Assamaka liegen.

Beamtin soll Nachbarn Staatsbürgerschaft verschafft haben

Linz - Eine - mittlerweile ehemalige - oberösterreichische Beamtin, die für die Ausstellung von Staatsbürgerschaften zuständig war, soll ihrem tschetschenischen Nachbarn die österreichische Staatsbürgerschaft verschafft haben, obwohl die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Das Land bestätigte am Freitag einen entsprechenden "Krone"-Bericht. Das Dienstverhältnis mit der Frau wurde mittlerweile aufgelöst und der Fall der Staatsanwaltschaft Linz gemeldet.

Mordverdächtiger Ungar in Graz festgenommen

Graz/Innsbruck - Ein wegen vorsätzlicher Tötung, Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung gesuchter 38-jähriger Ungar ist am Dienstag in Graz von Ermittlern des Tiroler Landeskriminalamtes festgenommen worden. Der Mann soll in Österreich mehrere Wohnsitze - unter anderem in Tirol - gehabt haben, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold der APA. Daher wurde der Ungar in Zusammenarbeit von Ermittlern aus Innsbruck, München und Graz gesucht und in der steirischen Landeshauptstadt entdeckt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red