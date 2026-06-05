Sporrer kündigt neue Regeln für Online-Kommentare an

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat neue Regeln im Umgang mit beleidigenden Kommentaren auf Social-Media angekündigt. Der Koalitionspartner NEOS hatte zuvor eine Neuregelung im Medienrecht gefordert: Social-Media-User sollten künftig nicht mehr für beleidigende Kommentare Dritter unter ihren Postings belangt werden. In diese Richtung geht auch Sporrers Vorschlag: Konkret sollen Seitenbetreiber zunächst aufgefordert werden müssen, das entsprechende Posting zu löschen.

Trotz Waffenruhe-Vereinbarung erneut Kämpfe im Libanon

Beirut - Trotz der zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Waffenruhe geht der Konflikt zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel weiter. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete am Donnerstagabend, dass bei verschiedenen Angriffen im Süden und im Osten des Landes mindestens acht Menschen getötet wurden. Bei einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanons stationierten Truppen wurde ein Soldat getötet, wie Israels Armee mitteilte.

Fünfjähriger stürzte in Wien aus Fenster

Wien - Ein fünfjähriger Bub ist am Donnerstag in Wien-Floridsdorf aus einem Fenster im dritten Stock auf eine Wiese gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Das Kind spielte laut Polizei in seinem Zimmer in der Brünner Straße, während sich sein Vater im Nebenzimmer aufhielt. Vater und Sohn hätten zunächst noch miteinander gesprochen.

Tote bei russischem Drohnenangriff nahe Kiew

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja - Bei einem russischen Drohnenangriff auf eine Babynahrungsfabrik nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach ukrainischen Behördenangaben am Freitag vier Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den russischen Angriff auf ein "friedliches ziviles Unternehmen der Lebensmittelindustrie" und forderte die westlichen Verbündeten auf, die Luftabwehr der Ukraine zu stärken und den wirtschaftlichen Druck auf Moskau aufrechtzuerhalten.

Welterschöpfungstag fällt 2026 auf den 30. Juli

Österreich - Anlässlich des heutigen Weltumwelttags hat Global Footprint Network am Freitag das Datum für den Earth Overshoot Day 2026 bekannt gegeben. Der Welterschöpfungstag, an dem die jährlichen natürlichen Ressourcen aufgebraucht sind, fällt heuer demnach auf den 30. Juli. Österreich hat seine Ressourcen dieses Jahr übrigens mit dem 2. April verbraucht und sich damit leicht verbessert, gehört jedoch weiterhin zu den ressourcenhungrigsten Staaten.

Mette-Marit für Lungentransplantation angemeldet

Oslo - Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit ist auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen. Wie der Lungenspezialist Are Holm laut einer Mitteilung des norwegischen Hofes am Donnerstag sagte, ist der Krankheitsverlauf der 52-Jährigen ernst. "Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen", sagte der Arzt am Osloer Universitätskrankenhaus.

EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung

Tivat - Nach zwei Jahrzehnten schleppender Fortschritte wollen die EU-Staaten nun endlich Tempo machen bei der Annäherung der Westbalkan-Staaten. "Ich war schon bei vielen EU-Westbalkan-Gipfeln, aber jetzt gibt es richtiges Momentum", sagte die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, am Freitag vor dem Treffen in einem Luxushotel im montenegrinischen Küstenort Tivat. Allseits begrüßt wurde der deutsch-französische Vorschlag für eine schrittweise Integration der Staaten.

Lkw-Panne in der Sahara - 49 Menschen verdurstet

Niamey/Bamako - Nach der Panne ihres Lastwagens sind im Norden des Nigers 49 Menschen in der Sahara verdurstet. Die Reisenden seien aus dem Nachbarland Mali zurückgekehrt, um das islamische Opferfest mit ihren Familien im Niger zu begehen, teilte die Regionalregierung von Agadez mit. Demnach blieb das Fahrzeug in einer abgelegenen Wüstenregion mehr als 80 Kilometer westlich der Grenzstadt Assamaka liegen.

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red