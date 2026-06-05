Trotz Waffenruhe-Vereinbarung erneut Kämpfe im Libanon

Beirut - Trotz der zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Waffenruhe geht der Konflikt zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel weiter. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete am Donnerstagabend, dass bei verschiedenen Angriffen im Süden und Osten des Landes mindestens acht Menschen getötet wurden. Bei einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanons stationierten Truppen wurde ein Soldat getötet, wie Israels Armee mitteilte.

Sporrer kündigt neue Regeln für Online-Kommentare an

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat neue Regeln im Umgang mit beleidigenden Kommentaren auf Social-Media angekündigt. Der Koalitionspartner NEOS hatte zuvor eine Neuregelung im Medienrecht gefordert: Social-Media-User sollten künftig nicht mehr für beleidigende Kommentare Dritter unter ihren Postings belangt werden. In diese Richtung geht auch Sporrers Vorschlag: Konkret sollen Seitenbetreiber zunächst aufgefordert werden müssen, das entsprechende Posting zu löschen.

Fünfjähriger stürzte in Wien aus Fenster

Wien - Ein fünfjähriger Bub ist am Donnerstag in Wien-Floridsdorf aus einem Fenster im dritten Stock auf eine Wiese gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Das Kind spielte laut Polizei in seinem Zimmer in der Brünner Straße, während sich sein Vater im Nebenzimmer aufhielt. Vater und Sohn hätten zunächst noch miteinander gesprochen.

ISS-Astronauten müssen wegen Lecks Raumstation verlassen

Washington/Moskau - Auf der Internationalen Raumstation (ISS) hat es einen Zwischenfall mit Folgen für die Besatzung gegeben. Wegen eines Lecks an einem Modul wurden fünf Raumfahrer - alle vier Mitglieder der SpaceX-Crew 12, die im Februar auf der ISS angekommen war, und der US-Astronaut Chris Williams - angewiesen, sich in das "Dragon"-Raumschiff zu begeben. Dies teilte eine Sprecherin der US-Raumfahrtbehörde NASA am Freitag auf der Plattform X mit.

70-jähriger Tiroler mit Messer in Schweiz getötet

Sulgen/Innsbruck - Bei einem Messerangriff im schweizerischen Sulgen ist am Dienstag ein Österreicher getötet worden. Das österreichische Außenministerium bestätigte einen Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung" gegenüber der APA am Freitag. Der Mann soll laut Schweizer Polizei in Tirol wohnhaft gewesen sein. Der 65-jährige Tatverdächtige wurde bereits festgenommen. Er hatte selbst die Exekutive verständigt und ließ sich widerstandslos festnehmen.

UNO-Sicherheitsrat: Deutschland bewirbt sich erneut

Berlin/New York/Tivat - Deutschland wird sich nach der gescheiterten Kandidatur für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erneut um einen Sitz im mächtigsten UN-Gremium bewerben, nämlich für die Periode 2035/36. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Rande eines EU-Westbalkan-Gipfels in Montenegro an. Deutschland war am Mittwoch in der UN-Generalversammlung in New York bereits im ersten Wahlgang unerwartet deutlich Österreich und Portugal unterlegen.

EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung

Tivat - Nach zwei Jahrzehnten schleppender Fortschritte wollen die EU-Staaten nun endlich Tempo machen bei der Annäherung der Westbalkan-Staaten. "Ich war schon bei vielen EU-Westbalkan-Gipfeln, aber jetzt gibt es richtiges Momentum", sagte die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, am Freitag vor dem Treffen in einem Luxushotel im montenegrinischen Küstenort Tivat. Allseits begrüßt wurde der deutsch-französische Vorschlag für eine schrittweise Integration der Staaten.

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red