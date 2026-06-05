Trotz Waffenruhe-Vereinbarung erneut Kämpfe im Libanon

Beirut - Trotz der zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Waffenruhe geht der Konflikt zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel weiter. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete am Donnerstagabend, dass bei verschiedenen Angriffen im Süden und Osten des Landes mindestens acht Menschen getötet wurden. Bei einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanons stationierten Truppen wurde ein Soldat getötet, wie Israels Armee mitteilte.

Sporrer kündigt neue Regeln für Online-Kommentare an

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat neue Regeln im Umgang mit beleidigenden Kommentaren auf Social-Media angekündigt. Der Koalitionspartner NEOS hatte zuvor eine Neuregelung im Medienrecht gefordert: Social-Media-User sollten künftig nicht mehr für beleidigende Kommentare Dritter unter ihren Postings belangt werden. In diese Richtung geht auch Sporrers Vorschlag: Konkret sollen Seitenbetreiber zunächst aufgefordert werden müssen, das entsprechende Posting zu löschen.

Putin sieht derzeit keinen Grund für Treffen mit Selenskyj

Petersburg - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht derzeit keinen Grund für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser hatte vorgeschlagen, sich zu treffen, um ein Ende des Krieges zu vereinbaren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist am Sonntag zu Gesprächen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach London, teilte der Elys�e-Palast mit.

EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung

Tivat - Nach zwei Jahrzehnten schleppender Fortschritte wollen die EU-Staaten nun endlich Tempo machen bei der Annäherung der Westbalkan-Staaten. Sie sei zuversichtlich, "dass unsere Europäische Union in den nächsten Jahren wachsen wird", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem EU-Westbalkan-Gipfel im montenegrinischen Küstenort Tivat. Für Montenegro sei das Beitrittsdatum 2028 "in Reichweite, und ich hoffe, dass Albanien schnell folgen wird".

Astronauten verlassen Raumstation ISS zeitweise wegen Lecks

Washington/Moskau - Wegen mehrerer Lecks an einem Modul haben fünf Raumfahrer vorübergehend die Internationale Raumstation (ISS) verlassen müssen. Alle vier Mitglieder der SpaceX-Crew 12, die im Februar auf der ISS angekommen war, und der US-Astronaut Chris Williams wurden laut einer Sprecherin der US-Raumfahrbehörde NASA angewiesen, sich als Vorsichtsmaßnahme für die der Reparaturarbeiten ins "Dragon"-Raumschiff zu begeben. Die Lecks wurden an einem Transfertunnel am Swesda-Modul gefunden.

UNO-Sicherheitsrat: Deutschland bewirbt sich erneut

Berlin/New York/Tivat - Deutschland wird sich nach der gescheiterten Kandidatur für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erneut um einen Sitz im mächtigsten UN-Gremium bewerben, nämlich für die Periode 2035/36. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Rande eines EU-Westbalkan-Gipfels in Montenegro an. Deutschland war am Mittwoch in der UN-Generalversammlung in New York bereits im ersten Wahlgang unerwartet deutlich Österreich und Portugal unterlegen.

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red