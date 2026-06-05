Putin sieht derzeit keinen Grund für Treffen mit Selenskyj

Petersburg - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht derzeit keinen Grund für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser bedauerte die Ablehnung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist am Sonntag zu Gesprächen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach London, teilte der Elys�e-Palast mit.

Tote bei russischem Drohnenangriff nahe Kiew

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja - Bei einem russischen Drohnenangriff auf eine Babynahrungsfabrik nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach ukrainischen Behördenangaben am Freitag vier Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den russischen Angriff auf ein "friedliches ziviles Unternehmen der Lebensmittelindustrie" und forderte die westlichen Verbündeten auf, die Luftabwehr der Ukraine zu stärken und den wirtschaftlichen Druck auf Moskau aufrechtzuerhalten.

EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung

Tivat - Nach zwei Jahrzehnten schleppender Fortschritte wollen die EU-Staaten nun endlich Tempo machen bei der Annäherung der Westbalkan-Staaten. Sie sei zuversichtlich, "dass unsere Europäische Union in den nächsten Jahren wachsen wird", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem EU-Westbalkan-Gipfel im montenegrinischen Küstenort Tivat. Für Montenegro sei das Beitrittsdatum 2028 "in Reichweite, und ich hoffe, dass Albanien schnell folgen wird".

Astronauten verlassen Raumstation ISS zeitweise wegen Lecks

Washington/Moskau - Wegen mehrerer Lecks an einem Modul haben fünf Raumfahrer vorübergehend die Internationale Raumstation (ISS) verlassen müssen. Alle vier Mitglieder der SpaceX-Crew 12, die im Februar auf der ISS angekommen war, und der US-Astronaut Chris Williams wurden laut einer Sprecherin der US-Raumfahrbehörde NASA angewiesen, sich als Vorsichtsmaßnahme für die der Reparaturarbeiten ins "Dragon"-Raumschiff zu begeben. Die Lecks wurden an einem Transfertunnel am Swesda-Modul gefunden.

70-jähriger Tiroler mit Messer in Schweiz getötet

Sulgen/Innsbruck - Bei einem Messerangriff im schweizerischen Sulgen ist am Dienstag ein Österreicher getötet worden. Das österreichische Außenministerium bestätigte einen Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung" gegenüber der APA am Freitag. Der Mann soll laut Schweizer Polizei in Tirol wohnhaft gewesen sein. Der 65-jährige Tatverdächtige wurde bereits festgenommen. Er hatte selbst die Exekutive verständigt und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Ermordete Elfjährige in Frankreich: Identität bestätigt

Paris - Traurige Gewissheit nach dem Fund einer Kinderleiche in Frankreich: Bei den am Vortag entdeckten sterblichen Überresten handelt es sich nach Angaben der Justiz um die ermordete Lyhanna. "Die Identität des Opfers wurde durch einen DNA-Abgleich bestätigt", sagte der Staatsanwalt der südwestfranzösischen Stadt Agen, Olivier Naboulet, am Freitagabend. Zuvor hatte Präsident Emmanuel Macron Missstände im französischen Justizsystem eingeräumt.

UNO-Sicherheitsrat: Deutschland bewirbt sich erneut

Berlin/New York/Tivat - Deutschland wird sich nach der gescheiterten Kandidatur für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erneut um einen Sitz im mächtigsten UN-Gremium bewerben, nämlich für die Periode 2035/36. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Rande eines EU-Westbalkan-Gipfels in Montenegro an. Deutschland war am Mittwoch in der UN-Generalversammlung in New York bereits im ersten Wahlgang unerwartet deutlich Österreich und Portugal unterlegen.

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red