Putin sieht derzeit keinen Grund für Treffen mit Selenskyj

Petersburg - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht derzeit keinen Grund für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser bedauerte die Ablehnung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist am Sonntag zu Gesprächen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach London, teilte der Elys�e-Palast mit.

Iran attackierte Kuwait und Bahrain mit Raketen

Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben sechs von sieben vom Iran auf Kuwait und Bahrain abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen. Das verbleibende Geschoss habe sein Ziel verfehlt, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf X mit. Zuvor hatte das US-Militär im Bereich der Straße von Hormus nach eigenen Angaben vier iranische Drohnen abgewehrt und anschließend im Iran Radarstationen auf der dortigen Insel Qeschm und im Ort Goruk attackiert.

EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung

Tivat - Nach zwei Jahrzehnten schleppender Fortschritte wollen die EU-Staaten nun endlich Tempo machen bei der Annäherung der Westbalkan-Staaten. Sie sei zuversichtlich, "dass unsere Europäische Union in den nächsten Jahren wachsen wird", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem EU-Westbalkan-Gipfel im montenegrinischen Küstenort Tivat. Für Montenegro sei das Beitrittsdatum 2028 "in Reichweite, und ich hoffe, dass Albanien schnell folgen wird".

70-jähriger Tiroler mit Messer in Schweiz getötet

Sulgen/Innsbruck - Bei einem Messerangriff im schweizerischen Sulgen ist am Dienstag ein Österreicher getötet worden. Das österreichische Außenministerium bestätigte einen Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung" gegenüber der APA am Freitag. Der Mann soll laut Schweizer Polizei in Tirol wohnhaft gewesen sein. Der 65-jährige Tatverdächtige wurde bereits festgenommen. Er hatte selbst die Exekutive verständigt und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Astronauten verlassen Raumstation ISS zeitweise wegen Lecks

Washington/Moskau - Wegen mehrerer Lecks an einem Modul haben fünf Raumfahrer vorübergehend die Internationale Raumstation (ISS) verlassen müssen. Alle vier Mitglieder der SpaceX-Crew 12, die im Februar auf der ISS angekommen war, und der US-Astronaut Chris Williams wurden laut einer Sprecherin der US-Raumfahrbehörde NASA angewiesen, sich als Vorsichtsmaßnahme für die der Reparaturarbeiten ins "Dragon"-Raumschiff zu begeben. Die Lecks wurden an einem Transfertunnel am Swesda-Modul gefunden.

Ermordete Elfjährige in Frankreich: Identität bestätigt

Paris - Traurige Gewissheit nach dem Fund einer Kinderleiche in Frankreich: Bei den am Vortag entdeckten sterblichen Überresten handelt es sich nach Angaben der Justiz um die ermordete Lyhanna. "Die Identität des Opfers wurde durch einen DNA-Abgleich bestätigt", sagte der Staatsanwalt der südwestfranzösischen Stadt Agen, Olivier Naboulet, am Freitagabend. Zuvor hatte Präsident Emmanuel Macron Missstände im französischen Justizsystem eingeräumt.

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red