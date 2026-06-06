Ukraine greift Russland mit Hunderten Drohnen an

Moskau - Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag hunderte ukrainische Drohnen abgefangen, darunter dutzende in der Nähe der Stadt St. Petersburg, die derzeit ein internationales Wirtschaftsforum ausrichtet. "Über der Region Leningrad wurden 86 Drohnen abgeschossen. Die Kampfhandlungen dauern an", erklärte der Gouverneur der Region, Alexander Drosdenko, am Samstag. Die Region Leningrad beherbergt neben der Großstadt Sankt Petersburg auch wichtige Häfen.

Iran attackierte Kuwait und Bahrain mit Raketen

Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben sechs von sieben vom Iran auf Kuwait und Bahrain abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen. Das verbleibende Geschoss habe sein Ziel verfehlt, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf X mit. Zuvor hatte das US-Militär im Bereich der Straße von Hormuz nach eigenen Angaben vier iranische Drohnen abgewehrt und anschließend im Iran Radarstationen auf der dortigen Insel Qescm und im Ort Goruk attackiert.

Neuerlich Kritik an PVA-Begutachtungspraxis

Wien - An der Begutachtungspraxis der Pensionsversicherung (PVA) gibt es neuerlich Kritik. Laut einer Erhebung der Armutskonferenz gemeinsam mit den Vereinen "Chronisch Krank" und "Lichterkette" würden viele Betroffene die Verfahren zur Feststellung von Berufsunfähigkeit als "intransparent, belastend und nur schwer nachvollziehbar" empfinden. Das geht aus einer anonymen Befragung von mehr als 800 Mitgliedern der Vereine hervor, die der APA vorliegt.

Umsetzungsfrist für Lohntransparenz läuft am Sonntag aus

Wien - Am Sonntag, 7. Juni, läuft die Frist für die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie aus. Bis dahin hätten die 27 EU-Mitgliedstaaten die Vorgaben in nationales Recht gießen müssen - nur drei Länder haben dies laut einer Übersicht des Europäischen Gewerkschaftsbundes (ETUC) bisher getan. Österreich hat bisher keinen Entwurf vorgelegt. Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hatte jüngst aber angekündigt, bald einen Entwurf in die politische Koordinierung zu schicken.

Prozess gegen Präsidentschaftskandidaten in Peru angeordnet

Lima - Zwei Tage vor der Präsidentschafts-Stichwahl in Peru hat ein Richter einen Prozess gegen den linken Kandidaten Roberto S�nchez wegen mutmaßlicher falscher Angaben zur Finanzierung seiner Partei angeordnet. Es gebe "hinreichende Verdachtsmomente" für einen Prozess, erklärte am Freitag (Ortszeit) Richter Adolfo Farf�n. In Peru steht am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt an, für die sich S�nchez und die rechtsgerichtete Kandidatin Keiko Fujimori qualifiziert haben.

Grazer schießt mit Gaspistole auf Angreifer

Graz - Ein 40-jähriger Grazer, der mit einer Gaspistole auf zwei Angreifer geschossen hat, hat am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei im Grazer Bezirk Gries ausgelöst. Ein 42-Jähriger und ein 33-Jähriger waren zuvor in die Wohnung des Mannes eingedrungen. Die Angreifer wurden leicht im Gesicht verletzt, sie wurden festgenommen. Alle Beteiligten werden angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Landesweiter Stromausfall auf Jamaika

Kingston - Ein inselweiter Stromausfall hat am Freitagabend ganz Jamaika lahmgelegt. Energieminister Daryl Vaz teilte in den sozialen Medien mit, dass die Stromversorgung zusammengebrochen sei, nannte jedoch keinen Grund für die Störung. Der nationale Energieversorger Jamaica Public Service Company (JPS) bestätigte den Ausfall und erklärte, die Ursache zu untersuchen. Einem JPS-Sprecher zufolge arbeitet das Unternehmen an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

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red