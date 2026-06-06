Ukraine greift Russland mit Hunderten Drohnen an

Moskau - Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag hunderte ukrainische Drohnen abgefangen, darunter dutzende in der Nähe der Stadt St. Petersburg, die derzeit ein internationales Wirtschaftsforum ausrichtet. "Über der Region Leningrad wurden 86 Drohnen abgeschossen. Die Kampfhandlungen dauern an", erklärte der Gouverneur der Region, Alexander Drosdenko, am Samstag. Auch der von der russischen Kriegsmarine genutzte Ostseehafen von Kronstadt wurde angegriffen.

SPÖ arbeitete Gesetzesvorschlag zu Online-Kommentaren aus

Wien - Justizministerin Anna Sporrer und der für Medien zuständige Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) haben einen Gesetzesvorschlag für den Umgang mit beleidigenden Kommentaren auf Social-Media und missbräuchlichen Abmahnwellen an die Koalitionspartner ÖVP und NEOS geschickt. Das Medienrechtsänderungsgesetz ging heute in die politische Koordinierung und soll rasch in den parlamentarischen Prozess kommen, wie es in einer Stellungnahme hieß.

Erneut tödlicher Hai-Angriff vor australischer Küste

Sydney - Ein Mann ist am Samstag vor der Küste des australischen Bundesstaates Westaustralien nach einem Hai-Angriff gestorben. Der 35-Jährige sei in der Früh beim Speerfischen mit seiner Familie nahe der Insel Michaelmas Island südlich von Perth attackiert worden, teilte die Polizei mit. Er sei an Land gebracht und von Rettungskräften behandelt worden, seinen Verletzungen jedoch erlegen.

Drei Verletzte bei Fiakerunfall in der Wiener Innenstadt

Wien - Bei einem Unfall mit einem Fiaker sind am Freitag in der Wiener Innenstadt drei Personen verletzt worden. Die beiden Pferde hatten gescheut und begonnen zu galoppieren. Der Kutscher stürzte vom Kutschbock und wurde von dem Gefährt überrollt, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Samstag. Der 53-Jährige erlitt nach Angaben der Berufsrettung Prellungen und kam in ein Spital. Auch zwei der vier Fahrgäste wurden laut Rettungssprecher Daniel Melcher leicht verletzt.

Iran attackierte Kuwait und Bahrain mit Raketen

Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben sechs von sieben vom Iran auf Kuwait und Bahrain abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen. Das verbleibende Geschoss habe sein Ziel verfehlt, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf X mit. Zuvor hatte das US-Militär im Bereich der Straße von Hormuz nach eigenen Angaben vier iranische Drohnen abgewehrt und anschließend im Iran Radarstationen auf der dortigen Insel Qescm und im Ort Goruk attackiert.

Neuerlich Kritik an PVA-Begutachtungspraxis

Wien - An der Begutachtungspraxis der Pensionsversicherung (PVA) gibt es neuerlich Kritik. Laut einer Erhebung der Armutskonferenz gemeinsam mit den Vereinen "Chronisch Krank" und "Lichterkette" würden viele Betroffene die Verfahren zur Feststellung von Berufsunfähigkeit als "intransparent, belastend und nur schwer nachvollziehbar" empfinden. Das geht aus einer anonymen Befragung von mehr als 800 Mitgliedern der Vereine hervor, die der APA vorliegt.

Prozess gegen Präsidentschaftskandidaten in Peru angeordnet

Lima - Kurz vor der Präsidentenstichwahl in Peru hat ein Richter einen Prozess gegen den linken Kandidaten Roberto S�nchez wegen mutmaßlicher falscher Angaben zur Finanzierung seiner Partei angeordnet. Es gebe "hinreichende Verdachtsmomente" gegen den 57-Jährigen, erklärte Richter Adolfo Farf�n am Freitag (Ortszeit). Auf das Stattfinden der Stichwahl, in der S�nchez am Sonntag gegen die rechtsgerichtete Keiko Fujimori antreten soll, dürfte die Entscheidung keine Auswirkungen haben.

Umsetzungsfrist für Lohntransparenz läuft am Sonntag aus

Wien - Am Sonntag, 7. Juni, läuft die Frist für die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie aus. Bis dahin hätten die 27 EU-Mitgliedstaaten die Vorgaben in nationales Recht gießen müssen - nur drei Länder haben dies laut einer Übersicht des Europäischen Gewerkschaftsbundes (ETUC) bisher getan. Österreich hat bisher keinen Entwurf vorgelegt. Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hatte jüngst aber angekündigt, bald einen Entwurf in die politische Koordinierung zu schicken.

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red