Israel ruft Bewohner im Libanon zur Evakuierung auf

Tyros/Beirut - Die israelische Armee hat alle Einwohner von fünf Ortschaften und Dörfern im Südlibanon zur sofortigen Evakuierung aufgefordert. Armeesprecher Avichay Adraee erklärte auf X, die Bewohner sollten ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit unverzüglich verlassen und sich nördlich des Flusses Sahrani begeben. Jeder, der sich in der Nähe von Hisbollah-Kämpfern, deren Einrichtungen und Kampfmitteln aufhalte, bringe sein Leben in Gefahr.

Iran attackierte Kuwait und Bahrain mit Raketen

Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben sechs von sieben vom Iran auf Kuwait und Bahrain abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen. Das verbleibende Geschoss habe sein Ziel verfehlt, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf X mit. Der Golfstaat Bahrain hat die erneuten iranischen Angriffe auf sein Staatsgebiet und Kuwait scharf verurteilt. Es handle sich um eine "eklatante" Verletzung der Souveränität beider Länder.

Neuerlich Kritik an PVA-Begutachtungspraxis

Wien - An der Begutachtungspraxis der Pensionsversicherung (PVA) gibt es neuerlich Kritik. Laut einer Erhebung der Armutskonferenz gemeinsam mit den Vereinen "Chronisch Krank" und "Lichterkette" würden viele Betroffene die Verfahren zur Feststellung von Berufsunfähigkeit als "intransparent, belastend und nur schwer nachvollziehbar" empfinden. Das geht aus einer anonymen Befragung von mehr als 800 Mitgliedern der Vereine hervor, die der APA vorliegt.

Prozess gegen Präsidentschaftskandidaten in Peru angeordnet

Lima - Kurz vor der Präsidentenstichwahl in Peru hat ein Richter einen Prozess gegen den linken Kandidaten Roberto S�nchez wegen mutmaßlicher falscher Angaben zur Finanzierung seiner Partei angeordnet. Es gebe "hinreichende Verdachtsmomente" gegen den 57-Jährigen, erklärte Richter Adolfo Farf�n am Freitag (Ortszeit). Auf das Stattfinden der Stichwahl, in der S�nchez am Sonntag gegen die rechtsgerichtete Keiko Fujimori antreten soll, dürfte die Entscheidung keine Auswirkungen haben.

SPÖ arbeitete Gesetzesvorschlag zu Online-Kommentaren aus

Wien - Justizministerin Anna Sporrer und der für Medien zuständige Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) haben einen Gesetzesvorschlag für den Umgang mit beleidigenden Kommentaren auf Social-Media und missbräuchlichen Abmahnwellen an die Koalitionspartner ÖVP und NEOS geschickt. Das Medienrechtsänderungsgesetz ging heute in die politische Koordinierung und soll rasch in den parlamentarischen Prozess kommen, wie es in einer Stellungnahme hieß.

Drei Kokaindealer in Wien festgenommen

Wien - Eineinviertel Jahre sind Wiener Drogenfahnder einem Trio hinterher gewesen, das größere Mengen Kokain nach Wien geschmuggelt haben soll. Ende Mai führte eine von mehreren Observationen zum Erfolg: Die drei Verdächtigen wurden festgenommen, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Samstag. Sie wurden direkt bei einem Suchtmitteldeal geschnappt, bei dem ein Kilogramm Kokain gehandelt worden sei.

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red