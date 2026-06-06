Vor Wahl in Armenien pro-russische Kandidaten festgenommen

Jerewan (Eriwan) - In Armenien sind einen Tag vor der Parlamentswahl sechs Kandidaten der pro-russischen Oppositionspartei "Starkes Armenien" festgenommen worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Armenpress berichtete am Samstag, die Zentrale Wahlkommission habe den Ermittlern die Einleitung von Strafverfahren gegen die Politiker gestattet. Gründe für die Festnahmen wurden zunächst nicht genannt. Das zuständige staatliche Ermittlungskomitee äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgehen.

Bahrain und Kuwait verurteilen iranische Angriffe

Teheran - Die Golfstaaten Bahrain und Kuwait haben die erneuten iranischen Angriffe ihre Staatsgebiete scharf verurteilt. Es handle sich um eine "eklatante" Verletzung der Souveränität beider Länder, berichtete die Staatsagentur BNA unter Berufung auf das bahrainische Außenministerium. In der Nacht war es trotz geltender Waffenruhe in der Golfregion zu einer neuen Eskalation zwischen den USA und dem Iran gekommen. In Bahrain und Kuwait wurde am frühen Morgen Raketenalarm ausgelöst.

SPÖ arbeitete Gesetzesvorschlag zu Online-Kommentaren aus

Wien - Justizministerin Anna Sporrer und der für Medien zuständige Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) haben einen Gesetzesvorschlag für den Umgang mit beleidigenden Kommentaren auf Social-Media und missbräuchlichen Abmahnwellen an die Koalitionspartner ÖVP und NEOS geschickt. Das Medienrechtsänderungsgesetz ging heute in die politische Koordinierung und soll rasch in den parlamentarischen Prozess kommen, wie es in einer Stellungnahme hieß.

Papst in Spanien spricht "Treue zum Völkerrecht" an

Madrid - Papst Leo XIV. ist zum Auftakt seiner Spanienreise von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen worden. Zu Beginn seines Besuchs dankte der Pontifex Spanien am Samstag für die "Treue zum Völkerrecht und zum Multilateralismus". Bei einer Begegnung mit Vertretern des Staates, der Zivilgesellschaft und ausländischen Diplomaten in Madrid bedauerte der Papst, dass "die Botschaft des Friedens in diesen Zeiten leider für manche naiv und für andere provokativ klingt".

Kleinkind gerät in Tirol mit Fuß unter Rasenmäher

Steinberg am Rofan - Ein eineinhalbjähriger Bub ist am Samstagvormittag in Tirol mit einem Fuß unter den Rasenmäher seines Vaters geraten und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 40-Jähriger in Steinberg am Rofan (Bezirk Schwaz) dabei, das Gras hinter einem Haus zu mähen. Dabei dürfte sein Sohn in Richtung Rasenmäher gelaufen und ausgerutscht sein, wobei er mit dem rechten Fuß unter das Gehäuse geriet, teilte die Polizei mit.

Ebola-Patient aus Berliner Charit� entlassen

Bunia/Berlin/Washington - Nach gut zwei Wochen Behandlung in der Berliner Charit� ist ein US-amerikanischer Ebola-Patient aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Arzt, der sich in der Demokratischen Republik Kongo infiziert hatte, befinde sich in gutem Gesundheitszustand, teilte die Klinik am Samstag mit. Seit dem 30. Mai sei kein Virus mehr bei ihm nachgewiesen worden. Im Einklang mit international üblichen Kriterien habe das Gesundheitsamt die Isolationsanordnung daher um 12.00 Uhr aufgehoben.

Kein Vergleich nach Entfernung gesunder Gebärmutter in Linz

Linz - Im Fall einer gesunden Frau, der im Vorjahr in Linz aufgrund einer falschen Krebsdiagnose fälschlicherweise die Gebärmutter entfernt wurde, sind die Vergleichsgespräche mit dem Kepler Universitätsklinikum Linz (KUK) nach Angaben des Anwalts der Patientin gescheitert. Der Frau wurden 70.000 Euro bezahlt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung würden indes noch andauern, berichtete das Ö1 Mittagsjournal des ORF am Samstag.

Ungarische Regierung schränkt Gastarbeiter-Zuzug ein

Budapest - Der neue ungarische Ministerpräsident Peter Magyar hat per Regierungsverordnung den Zuzug von Gastarbeitern aus Nicht-EU-Ländern eingeschränkt. Neue Aufenthaltsgenehmigungen unter der Gastarbeiter-Regelung der Vorgängerregierung von Viktor Orban würden mit sofortiger Wirkung nicht mehr erteilt, hält die Verordnung fest, die in der Nacht auf Samstag im ungarischen Amtsblatt erschien.

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red