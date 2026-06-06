Fotografin Elfie Semotan 84-jährig gestorben

Jennersdorf/Wien - Sie kannte beides: das Gefühl, vor der Kamera zu stehen, sowie jenes, durch den Sucher zu blicken. Während der Ausflug ins Modelbusiness eben genau das blieb, wurde die Fotografie zu ihrer Leidenschaft und dem Motor einer einzigartigen Karriere. Am Samstag ist die Starfotografin Elfie Semotan im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie dürfte im Freibad Jennersdorf einen Herzstillstand erlitten haben.

Sieben Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei einem erneuten israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind palästinensischen Gesundheitsbehörden zufolge mindestens sieben Menschen getötet worden. Unter den Opfern in einem großen Zeltlager im Zentrum von Gaza-Stadt seien auch zwei Frauen, teilten Sanitäter am Samstag mit. Zudem gebe es 15 Verletzte, darunter Kinder. Das israelische Militär erklärte, der Angriff habe "Terroristen" gegolten. Weitere Details wurden nicht genannt.

Pkw gegen Zug: Zwei Tote im Waldviertel

Allentsteig - Bei Allentsteig im Waldviertler Bezirk Zwettl ist am Samstagnachmittag ein Pkw gegen einen Güterzug der Franz-Josefs-Bahn geprallt. Dabei kamen laut Polizeisprecherin Daniela Weissenböck zwei Autoinsassen ums Leben. Ein Kleinkind überlebte. Es wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der folgenschwere Verkehrsunfall hatte sich gegen 16.00 Uhr ereignet.

Iran warnt Nachbarn vor US-Angriffen von ihren Territorien

Teheran - Der Iran hat die Nachbarstaaten erneut davor gewarnt, ihr Territorium für mögliche US-Militäroperationen gegen die Islamische Republik zur Verfügung zu stellen. "Die Länder der Region sollten den Grundsatz guter Nachbarschaft beachten und ihr Territorium nicht für aggressive Handlungen gegen den Iran nutzen", erklärte das Außenministerium in Teheran. Hintergrund der scharfen Reaktion sind laut Teheran die US-Angriffe von Samstag früh (Ortszeit) im Süden des Landes.

SPÖ arbeitete Gesetzesvorschlag zu Online-Kommentaren aus

Wien - Justizministerin Anna Sporrer und der für Medien zuständige Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) haben einen Gesetzesvorschlag für den Umgang mit beleidigenden Kommentaren auf Social-Media und missbräuchlichen Abmahnwellen an die Koalitionspartner ÖVP und NEOS geschickt. Das Medienrechtsänderungsgesetz ging heute in die politische Koordinierung und soll rasch in den parlamentarischen Prozess kommen, wie es in einer Stellungnahme hieß.

Für Wotschke Erhöhung der Parteienförderung falsches Signal

Wien - Wenige Tage vor der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Nationalrat feilschen die Koalitionsparteien in den finalen Verhandlungen noch um letzte Details. Ein Bereich ist die Parteienförderung, bei der es aktuell offenbar noch Gesprächsbedarf gibt. Für die pinke Abgeordnete und JUNOS-Bundesvorsitzende Sophie Wotschke wäre eine weitere Erhöhung der Parteienförderung jedenfalls "ein völlig falsches Signal".

Papst warnt in Spanien vor Ideologien und Polarisierungen

Madrid - Papst Leo XIV. ist zum Auftakt seiner Spanienreise am Samstag von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen worden. In einer Ansprache im Königspalast in Madrid warnte er am Samstag vor der "Versuchung, durch das Schüren von Polarisierungen an Popularität zu gewinnen" und rief Spanier und Europäer auf, interne Konflikte zu überwinden und nicht populistischen Ideologien zu folgen. Spanien dankte der Pontifex für die "Treue zum Völkerrecht und zum Multilateralismus".

Vor Wahl in Armenien pro-russische Kandidaten festgenommen

Jerewan (Eriwan) - In Armenien sind einen Tag vor der Parlamentswahl sechs Kandidaten der pro-russischen Oppositionspartei "Starkes Armenien" festgenommen worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Armenpress berichtete am Samstag, die Zentrale Wahlkommission habe den Ermittlern die Einleitung von Strafverfahren gegen die Politiker gestattet. Gründe für die Festnahmen wurden zunächst nicht genannt. Das zuständige staatliche Ermittlungskomitee äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red