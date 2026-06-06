Iran warnt Nachbarn vor US-Angriffen von ihren Territorien

Teheran - Der Iran hat die Nachbarstaaten erneut davor gewarnt, ihr Territorium für mögliche US-Militäroperationen gegen die Islamische Republik zur Verfügung zu stellen. "Die Länder der Region sollten den Grundsatz guter Nachbarschaft beachten und ihr Territorium nicht für aggressive Handlungen gegen den Iran nutzen", erklärte das Außenministerium in Teheran. Hintergrund der scharfen Reaktion sind laut Teheran die US-Angriffe von Samstag früh (Ortszeit) im Süden des Landes.

Pkw im Waldviertel gegen Güterzug geprallt: Zwei Tote

Allentsteig - Bei Allentsteig im Waldviertler Bezirk Zwettl ist am Samstagnachmittag ein Pkw gegen einen Güterzug der Franz-Josefs-Bahn geprallt. Dabei kamen laut Polizeisprecherin Daniela Weissenböck zwei Autoinsassen ums Leben. Ein Kleinkind überlebte. Es wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Todesopfern handelt es sich um Erwachsene.

Fotografin Elfie Semotan 84-jährig gestorben

Jennersdorf/Wien - Sie kannte beides: das Gefühl, vor der Kamera zu stehen, sowie jenes, durch den Sucher zu blicken. Während der Ausflug ins Modelbusiness eben genau das blieb, wurde die Fotografie zu ihrer Leidenschaft und dem Motor einer einzigartigen Karriere. Am Samstag ist die Starfotografin Elfie Semotan im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie dürfte im Freibad Jennersdorf einen Herzstillstand erlitten haben.

Österreich verliert AAA-Rating von Morningstar

Wien - Morningstar hat als letzte große Ratingagentur Österreich die Bestnote - das AAA-Rating - entzogen. Morningstar begründete die Entscheidung mit anhaltend hohen Budgetdefiziten, berichtete die Tageszeitung "Die Presse" (Sonntag-Ausgabe). Daher senkte Morningstar DBRS die Bewertung von "AAA" auf "AA". Die Schuldenkennzahlen des Landes hätten sich verschlechtert. Der Ausblick ist "stabil", ergänzte Morningstar.

Papst warnt in Spanien vor Ideologien und Polarisierungen

Madrid - Papst Leo XIV. ist zum Auftakt seiner Spanienreise am Samstag von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen worden. In einer Ansprache im Königspalast in Madrid warnte er am Samstag vor der "Versuchung, durch das Schüren von Polarisierungen an Popularität zu gewinnen" und rief Spanier und Europäer auf, interne Konflikte zu überwinden und nicht populistischen Ideologien zu folgen. Spanien dankte der Pontifex für die "Treue zum Völkerrecht und zum Multilateralismus".

Israelische Armee: Angriffe auf 150 Hisbollah-Stellungen

Tyros/Beirut - Die israelische Armee hat bei ihrem Militäreinsatz gegen die pro-iranische Hisbollah nach eigenen Angaben binnen 48 Stunden rund 150 Ziele im Süden des Libanon angegriffen. Dabei seien Waffenlager, Kommandozentralen und Raketenabschussvorrichtungen der Miliz ins Visier genommen worden, hieß es am Samstag, fünf Ortschaften im Südlibanon sollten evakuiert werden. Die libanesische Seite beklagte mehrere Tote. Präsident Joseph Aoun forderte ein "Ende der israelischen Aggression".

Sieben Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei einem erneuten israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind palästinensischen Gesundheitsbehörden zufolge mindestens sieben Menschen getötet worden. Unter den Opfern in einem großen Zeltlager im Zentrum von Gaza-Stadt seien auch zwei Frauen, teilten Sanitäter am Samstag mit. Zudem gebe es 15 Verletzte, darunter Kinder. Das israelische Militär erklärte, der Angriff habe "Terroristen" gegolten. Weitere Details wurden nicht genannt.

Albanien: Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn

Tirana - In einem Naturschutzgebiet an der albanischen Küste haben am Samstag erneut hunderte Menschen gegen Pläne für ein Luxus-Ferienresort protestiert, das mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump in Verbindung steht. Umweltschützer aus dem ganzen Land und Anrainer folgten einem Aufruf von Umweltschutzorganisationen und versammelten sich in der Lagune Vjosa-Narta rund 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Tirana, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red