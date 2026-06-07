Israel und die Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an

Beirut/Jerusalem - Auch nach den jüngsten Gesprächen zwischen Israel und dem Libanon kehrt im Konflikt mit der Hisbollah keine Ruhe ein. Israels Armee meldete am Samstag Angriffe auf rund 150 Ziele der pro-iranischen Miliz im Süden des Libanon binnen 48 Stunden. Die Hisbollah attackierte ihrerseits erneut Ziele in Israel. Libanesischen Angaben zufolge wurden mindestens zwei Menschen bei israelischen Angriffen im Südlibanon getötet. Libanons Armeechef Rodolphe Hajkal reiste indes nach Pakistan.

Pkw prallt gegen Güterzug: Eltern tot, Dreijährige überlebt

Allentsteig - Der Zusammenstoß eines Autos mit einem Güterzug auf einem Bahnübergang in Allentsteig (Bezirk Zwettl) im Waldviertel hat am Samstagnachmittag zwei Todesopfer gefordert. Ein Kleinkind überlebte. Das dreijährige Mädchen wurde von "Christophorus 2" in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei und Feuerwehr kamen die Eltern des Kindes ums Leben. Das Ehepaar, 39 und 35 Jahre alt, starb noch an der Unfallstelle.

Schumann legte Lohntransparenz-Entwurf vor

Wien - Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat am Samstag einen Entwurf zur Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie in die politische Koordinierung der Regierung geschickt. Die Einigung mit den Sozialpartnern im Vorfeld kam nicht zustande. Die zahlreichen Gespräche seien aber in den Entwurf eingeflossen, dieser sei also nicht provokant, hieß es aus dem Arbeitsministerium. Eigentlich sollte die Richtlinie schon mit dem heutigen Sonntag umgesetzt werden.

Europäer loten Ukraine-Verhandlungschancen aus

London - Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen die stockenden Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs wieder in Gang bringen. Kanzler Friedrich Merz, Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Keir Starmer treffen sich am Sonntagabend mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in London, um die Chancen für neue Verhandlungen mit Russland auszuloten.

Freiwilliges Soziales Jahr wird immer beliebter

Wien - Die Zahl der jungen Frauen und Männer, die ein Freiwilliges Sozialjahr (FSJ) machen, nimmt weiter zu. 2025 gab es rund 1.900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 1.200 davon waren Frauen, zeigt die aktuelle Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ). 2024 waren es noch 1.700. Vor der gesetzlichen Verankerung im Jahr 2012 absolvierten überhaupt nur 300 bis 400 Personen pro Jahr ein Freiwilliges Sozialjahr.

US-Militär schoss zwei iranische Kampfdrohnen ab

Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im Bereich der Straße von Hormus zwei iranische Kampfdrohnen abgeschossen. Diese hätten eine Bedrohung für die internationale Schifffahrt in der Meerenge dargestellt, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) in der Nacht auf Sonntag auf der Plattform X mit. US-Truppen seien weiterhin bereit, iranische Aggressionen abzuwehren.

Richtungswahl in Armenien

Jerewan (Eriwan) - Inmitten wachsender Spannungen mit Russland hält die auch von der EU und den USA umworbene Südkaukasusrepublik Armenien an diesem Sonntag eine Parlamentswahl ab. 2,5 Millionen Wähler sind zur Stimmabgabe aufgerufen, während Moskau zuletzt mit zunehmendem Druck auf die Annäherung Armeniens an die EU reagierte. Regierungschef Nikol Paschinjan führt in Umfragen und hofft auf eine weitere fünfjährige Amtszeit. Die Opposition aber attackiert ihn scharf.

Neue Frauengesundheitsstrategie kommt

Wien - Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) gibt am Montag beim neunten Frauengesundheitsdialog den Startschuss für die Erarbeitung einer neuen Frauengesundheitsstrategie. Dabei werden Expertinnen und Experten sowie Betroffene eingebunden. "Frauen haben in vielen Bereichen andere gesundheitliche Bedürfnisse und Herausforderungen als Männer. Gleichzeitig bestehen nach wie vor Versorgungslücken, Forschungsdefizite und strukturelle Benachteiligungen", betonte Schumann.

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red