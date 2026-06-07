Mindestens ein Toter bei Schusswaffenangriffen in Israel

Tel Aviv - Bei einer Serie von Schusswaffenangriffen in Israel sind am Sonntag nach Angaben von Sanitätern mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dem Verdacht nach handle es sich um Terroranschläge. Das Fahrzeug eines mutmaßlichen Täters sei sichergestellt worden, der Mann sei dabei erschossen worden. In den vergangenen Jahren war es in Israel immer wieder zu Anschlägen von Palästinensern gekommen.

Israel und die Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an

Beirut/Jerusalem - Auch nach den jüngsten Gesprächen zwischen Israel und dem Libanon kehrt im Konflikt mit der Hisbollah keine Ruhe ein. Israels Armee meldete am Samstag Angriffe auf rund 150 Ziele der pro-iranischen Miliz im Süden des Libanon binnen 48 Stunden. Die Hisbollah attackierte ihrerseits erneut Ziele in Israel. Libanesischen Angaben zufolge wurden mindestens zwei Menschen bei israelischen Angriffen im Südlibanon getötet. Libanons Armeechef Rodolphe Hajkal reiste indes nach Pakistan.

Schumann legte Lohntransparenz-Entwurf vor

Wien - Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat am Samstag einen Entwurf zur Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie in die politische Koordinierung der Regierung geschickt. Die Einigung mit den Sozialpartnern im Vorfeld kam nicht zustande. Die zahlreichen Gespräche seien aber in den Entwurf eingeflossen, dieser sei also nicht provokant, hieß es aus dem Arbeitsministerium. Eigentlich sollte die Richtlinie schon mit dem heutigen Sonntag umgesetzt werden.

Papst-Messe in Madrid mit mehr als 1,2 Millionen Menschen

Madrid/Vatikanstadt - Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind anlässlich eines Gottesdiensts mit Papst Leo XIV. in der spanischen Hauptstadt Madrid zusammengekommen. Die Gläubigen versammelten sich Sonntag früh zu einem Gottesdienst mit Fronleichnamsprozession auf dem zentralen Cibeles-Platz und in den umliegenden Straßen, wie die Organisatoren der Großveranstaltung berichteten. Das katholische Kirchenoberhaupt war am Vortag von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen worden.

Wahltag in Armenien beginnt mit Festnahmen

Jerewan (Eriwan) - Die von massiven Spannungen mit Russland begleitete Parlamentswahl in Armenien hat mit mehreren Festnahmen begonnen. In der Stadt Gjumri durchsuchten Polizisten Medienberichten zufolge das Büro der Oppositionspartei Starkes Armenien des prorussischen Milliardärs Samwel Karapetjan. Die Beamten nahmen Polizeiangaben nach mehr als zehn Personen unter dem Vorwurf des Stimmenkaufs fest. Bereits in der Nacht kamen zudem drei Mitglieder einer örtlichen Wahlkommission in Arrest.

Europäer loten Ukraine-Verhandlungschancen aus

London - Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen die stockenden Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs wieder in Gang bringen. Kanzler Friedrich Merz, Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Keir Starmer treffen sich am Sonntagabend mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in London, um die Chancen für neue Verhandlungen mit Russland auszuloten.

Freiwilliges Soziales Jahr wird immer beliebter

Wien - Die Zahl der jungen Frauen und Männer, die ein Freiwilliges Sozialjahr (FSJ) machen, nimmt weiter zu. 2025 gab es rund 1.900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 1.200 davon waren Frauen, zeigt die aktuelle Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ). 2024 waren es noch 1.700. Vor der gesetzlichen Verankerung im Jahr 2012 absolvierten überhaupt nur 300 bis 400 Personen pro Jahr ein Freiwilliges Sozialjahr.

US-Militär schoss zwei iranische Kampfdrohnen ab

Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im Bereich der Straße von Hormus zwei iranische Kampfdrohnen abgeschossen. Diese hätten eine Bedrohung für die internationale Schifffahrt in der Meerenge dargestellt, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) in der Nacht auf Sonntag auf der Plattform X mit. US-Truppen seien weiterhin bereit, iranische Aggressionen abzuwehren.

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red