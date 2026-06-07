Aus Iran abgefeuerte Raketen laut Israel abgefangen

Beirut/Jerusalem - Aus dem Iran Sonntagabend auf Israel abgefeuerte Raketen sind nach israelischen Militärangaben von der Luftabwehr abgefangen worden. Bisher seien zwei Angriffswellen identifiziert worden, teilte das Militär mit. Nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 schlugen Raketentrümmer im Norden Israels ein. Es gab zunächst keine Angaben zu Verletzten. Israel kündigte Gegenschläge an. Laut Teheran "überschritt" Israel mit der Beirut-Attacke "alle roten Linien".

Toter und Verletzte bei Anschlag in Israel

Tel Aviv - Bei einer Serie von Schusswaffenangriffen in Israel sind am Sonntag Sanitätern zufolge mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Wie die Armee mitteilte, handelte es sich bei dem Toten um einen 55-jährigen Reservesoldaten. Die Polizei berichtete, es handle sich um einen Terroranschlag. Das Fahrzeug eines mutmaßlichen Täters sei sichergestellt worden, der Mann sei erschossen worden. Laut "ynet" handelt es sich um einen arabischen Staatsbürger Israels.

Flughafen München stellt Betrieb ein

München - Am Flughafen München ist Sonntagabend der Betrieb eingestellt worden. "Der Tower am Flughafen München wurde um 20.33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert", schreibt der Flughafen auf seiner Webseite. "Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf Weiteres gestoppt." Die deutsche Bundespolizei sagte der dpa, es gebe eine bisher unklare Lage. Die Feuerwehr prüfe die Situation. Es handle sich nicht um einen Brand, es würden keine Flammen herausschlagen.

Chinas Präsident Xi zu Besuch in Nordkorea erwartet

Pjöngjang/Seoul - Chinas Staatschef Xi Jinping wird am Montag zu einem zweitägigen Besuch in Nordkorea erwartet. Xi folgt einer Einladung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, wie der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV berichtete. Es ist die erste Reise des chinesischen Präsidenten nach Pjöngjang seit sieben Jahren. China ist Nordkoreas wichtigster Handelspartner und unterstützt das international weitgehend isolierte Nachbarland diplomatisch, wirtschaftlich und politisch.

Weiterbildungszeit statt Bildungskarenz startet

Wien - Die Weiterbildungszeit als Bildungskarenz-Nachfolger startet und kann ab 8. Juni beim Arbeitsmarktservice (AMS) beantragt werden. Im Vergleich zum alten Modell gibt es deutlich strengere Kriterien und bei Besserverdienern muss sich der Arbeitgeber finanziell beteiligen. Ein direkter Anschluss der Weiterbildungsmaßnahme an die Elternkarenz ist nicht mehr möglich.

Mutmaßlicher Brandstifter von Pacific Palisades vor Gericht

Los Angeles (Kalifornien) - In Los Angeles muss sich von Montag an der mutmaßliche Brandstifter des Feuers im Nobelvorort Pacific Palisades vor Gericht verantworten. Der Anklage zufolge hegte Jonathan R., der zum Tatzeitpunkt als Fahrer für den Taxi-Dienst Uber arbeitete, einen Groll gegen Reiche. Er soll das Feuer in der Silvesternacht zum Jahresbeginn 2025 an einem Wanderweg gelegt haben, kurz nachdem er Gäste in Pacific Palisades abgesetzt hatte. R. weist alle Vorwürfe zurück.

Europäer loten Ukraine-Verhandlungschancen aus

London - Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen die stockenden Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs wieder in Gang bringen. Kanzler Friedrich Merz, Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Keir Starmer kamen am Sonntagabend in der Londoner Regierungszentrale Downing Street Nr. 10 zusammen, um über weitere Unterstützung für die Ukraine und die Chancen für Verhandlungen mit Russland zu beraten. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kam zu dem Treffen.

Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl im Kosovo erneut

Prishtina (Pristina) - Die seit 2021 im Kosovo regierende Partei Vetevendosje von Albin Kurti hat am Sonntag die vorgezogene Parlamentswahl erneut gewonnen. Dies geht aus den Hochrechnungen der nichtstaatlichen Organisation "Demokratie in Aktion" (Demokracia ne Veprim) hervor. Allerdings dürften die Wahlresultate für die Partei Kurtis schlechter als bei der im Dezember abgehaltenen Wahl ausfallen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red