Israel greift Ziele im Zentrum und Westen des Irans an

Beirut/Jerusalem - Die israelische Luftwaffe greift nach Militärangaben militärische Ziele im Westen und Zentrum des Irans an. Die Angriffe erfolgen wenige Stunden, nachdem der Iran als Vergeltung für einen Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut erstmals seit zwei Monate wieder zahlreiche Raketen auf israelische Ziele abgefeuert hat. Laut israelischem Militär wurde der Angriff abgewehrt. Daraufhin wurden Gegenschläge angekündigt, die US-Präsident Donald Trump verhindern wollte.

Bildungskarenz-Nachfolgemodell startet

Wien - Die Weiterbildungszeit als effektiveres Nachfolgemodell für die Bildungskarenz startet und kann ab sofort beim Arbeitsmarktservice (AMS) beantragt werden. Im Vergleich zum alten Modell gibt es strengere Kriterien und bei Besserverdienern muss sich der Arbeitgeber finanziell beteiligen. In der Hochphase der Bildungskarenz kostete die Maßnahme dem Staat über 500 Mio. Euro jährlich - nun sind die Ausgaben mit 150 Mio. Euro pro Jahr gedeckelt.

Fujimori führt bei Präsidentenwahl in Peru knapp

Lima - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru liegt die konservative Politikerin Keiko Fujimori nach Auszählung von über 45 Prozent der Stimmen knapp in Führung. Nach offiziellen Angaben kam Fujimori am Sonntagabend auf rund 53 Prozent. Auf ihren linken Herausforderer Roberto S�nchez entfielen 47 Prozent. Nach der vollständigen Auszählung hat das Oberste Wahlgericht noch bis Mitte Juli Zeit, offiziell einen Sieger zu verkünden. Der Amtsantritt ist für 28. Juli vorgesehen.

Chinas Präsident Xi zu Besuch in Nordkorea erwartet

Pjöngjang/Seoul - Kurz vor seinem Besuch in Nordkorea spricht Chinas Staatschef Xi Jinping von "neuen Entwicklungschancen" für die zwei Nachbarländer. China und Nordkorea sollten zudem gemeinsam das internationale System mit den Vereinten Nationen im Zentrum sowie die auf dem Völkerrecht beruhende internationale Ordnung verteidigen, schrieb Xi in einem Beitrag für die nordkoreanische Parteizeitung "Rodong Sinmun". Zugleich wendet sich Xi gegen "Hegemonismus und Machtpolitik".

Tsunamiwarnung nach Erdbeben vor der Küste der Philippinen

Manila - Nach einem schweren Erdbeben der Stärke 7,8 vor der Südküste der Philippinen haben die Behörden eine Tsunamiwarnung ausgegeben. Das in den USA ansässige Pacific Tsunami Warning Center teilte am Montag mit, dass binnen "der nächsten drei Stunden" Tsunamiwellen entlang der Küsten der Philippinen, Indonesiens, Palaus, Taiwans und Papua-Neuguineas möglich seien. Auch Japan gab eine Tsunamiwarnung aus. In den Philippinen wurde mindestens ein Toter gemeldet.

Prowestliche Regierung liegt bei Armenien-Wahl klar vorne

Jerewan (Eriwan) - Bei der als Richtungswahl geltenden Abstimmung in der Südkaukasusrepublik Armenien liegt ersten Hochrechnungen nach die prowestliche Regierung von Nikol Paschinjan vorne. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission von Sonntagabend stimmten nach Auszählung von gut einem Fünftel der Wahllokale 54,5 Prozent der Armenier für die Partei Zivilvertrag des Regierungschefs. Er erklärte sich noch in der Nacht zum Sieger. Die prorussische Partei Starkes Armenien kam auf 21,9 Prozent.

Flughafen München nahm nach Feueralarm Betrieb wieder auf

München - Nach einem durch ein defektes Bauteil ausgelöstem Feueralarm im Tower des Flughafens München ist der Flugbetrieb wieder angelaufen. "Der Flugbetrieb läuft wieder ganz normal", sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft in der Nacht auf Montag. Der Tower sei wieder besetzt. Auf der Internetseite des Airports hieß es, es könne aber zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen. Das Nachtflugverbot wurde verkürzt, um die betroffenen Maschinen noch abfertigen zu können.

Europäer und Ukraine fordern Putin zu Verhandlungen auf

London - Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufgerufen. Daran sollten auch die USA und Europa "aktiv" beteiligt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer und Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen in London veröffentlichten.

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red