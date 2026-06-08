Israel greift Ziele im Zentrum und Westen des Irans an

Beirut/Jerusalem - Israels Luftwaffe hat Ziele im Westen und Zentrum des Iran angegriffen. Eine Anlage der petrochemischen Industrie wurde getroffen. Die Angriffe erfolgten wenige Stunden, nachdem Teheran als Vergeltung für einen Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut erstmals seit zwei Monaten wieder zahlreiche Raketen auf israelische Ziele abgefeuert hatte. Auch nach dem Angriff Israels feuerte der Iran eine Raketensalve ab. Eine Rakete wurde aus dem Jemen in Richtung Israel abgefeuert.

Europäer und Ukraine fordern Putin zu Verhandlungen auf

London - Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufgerufen. Daran sollten auch die USA und Europa "aktiv" beteiligt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer und Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen in London veröffentlichten.

Prowestliche Regierung liegt bei Armenien-Wahl klar vorne

Jerewan (Eriwan) - In der Südkaukasusrepublik Armenien hat der prowestliche Regierungschef Nikol Paschinjan ersten Hochrechnungen zufolge die Parlamentswahl gewonnen. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission stimmten nach Auszählung von 553 der etwa 2.000 Wahllokale 51 Prozent der Armenier für Paschinjans Partei Zivilvertrag. Stärkste oppositionelle Kraft wurde der prorussische Parteiblock Starkes Armenien von Milliardär Samwel Karapetjan mit gut 23 Prozent.

Mehrere Tote bei schwerem Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Bei dem schweren Erdbeben auf den Philippinen sind nach Angaben verschiedener Behörden mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 129 weitere wurden verletzt, wie der Direktor des philippinischen Zivilschutzes, Rod Sosmena, vor Reportern erklärte. Die Schadensbewertung und die Erfassung weiterer Opfer dauerten an. Berichten zufolge könnten zudem Menschen in einer Schule eingeschlossen sein. "Die Rettungsmaßnahmen laufen", betonte Sosmena.

Chinas Präsident Xi zu Besuch in Nordkorea

Pjöngjang/Seoul - Chinas Staatschef Xi Jinping hat seinen zweitägigen Staatsbesuch in Nordkorea begonnen. Auf von Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua verbreiteten Aufnahmen war zu sehen, wie das Flugzeug mit ihm an Bord in Pjöngjang ankam. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dessen Frau Ri Sol-ju empfingen Xi und seine Frau Peng Liyuan am Flughafen, wie Xinhua weiter berichtete. Nachdem Xi die Treppe vom Flugzeug hinuntergegangen sei, habe Kim ihm herzlich die Hand geschüttelt.

Nuklearwaffenbestände nehmen laut SIPRI-Bericht weltweit zu

Stockholm - Weltweit steigt die Zahl der einsatzbereiten Nuklearwaffen. Zu diesem Ergebnis kommt das heute veröffentlichte Jahrbuch des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI). Die Experten sehen damit eine jahrzehntelange Entwicklung in Richtung sinkender Atomwaffenbestände zunehmend gefährdet. Gleichzeitig warnt der Bericht vor einer nuklearen Eskalation.

Weiterbildungszeit statt Bildungskarenz startet

Wien - Die Weiterbildungszeit als Bildungskarenz-Nachfolger startet und kann ab 8. Juni beim Arbeitsmarktservice (AMS) beantragt werden. Im Vergleich zum alten Modell gibt es deutlich strengere Kriterien und bei Besserverdienern muss sich der Arbeitgeber finanziell beteiligen. Ein direkter Anschluss der Weiterbildungsmaßnahme an die Elternkarenz ist nicht mehr möglich.

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red