Trump: Israel und Iran müssen Angriffe sofort stoppen

Beirut/Jerusalem - US-Präsident Donald Trump hat den Iran und Israel nach neuen, massiven Angriffen aufgefordert, diese sofort einzustellen. "Israel und der Iran müssen unverzüglich aufhören zu 'schießen'", schrieb er am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Mehr sagte er inhaltlich nicht. Der Iran hatte am Sonntag wieder Israel angegriffen - erstmals seit Inkrafttreten der zwischen Washington und Teheran vereinbarten Waffenruhe im Krieg, den USA und Israel am 28. Februar begonnen hatten.

Mehr als 30 Tote bei schwerem Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Ein schweres Erdbeben hat den Süden der Philippinen erschüttert und mindestens 31 Menschen in den Tod gerissen. Mindestens zwölf Menschen galten nach Behördenangaben nach dem Erdstoß am Montagmorgen als vermisst, mindestens 134 weitere Menschen wurden verletzt. Zahlreiche Gebäude stürzten ein oder wurden schwer beschädigt, für mehrere Staaten der Region wurden zeitweise Tsunami-Warnungen ausgegeben.

Koalition stolpert zum Budget

Wien - Zwei Tage vor der Budgetrede hat die Koalition noch immer zwei offene Punkte, was die Begleitmaßnahmen betrifft. Weder bei der Parteienförderung noch bei den neuen Regeln zum "Parken" von Arbeitnehmern beim AMS gab es bis Montag Mittag ein Einigung zwischen den drei Parteien. Durchaus möglich ist, dass man sich erst im allerletzten Moment in der Nacht auf Mittwoch verständigt.

Libanon meldet israelische Angriffe im Süden des Landes

Beirut/Jerusalem - Parallel zur jüngsten Eskalation mit dem Iran hat Israel seine Angriffe im benachbarten Libanon auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz fortgesetzt. Die israelische Luftwaffe habe dort mehrere Orte im Süden bombardiert, berichtete die libanesische Staatsagentur NNA. Im Umfeld der Stadt Nabatiyeh seien dabei mindestens vier Menschen getötet worden. Israel greife die Stadt auch mit Artillerie an. Zudem rückten israelische Bodentruppen mit Maschinengewehren im Süden vor.

Umbauarbeiten an Schule nach Amoklauf fast abgeschlossen

Graz - Zwei Tage vor dem Jahrestag des Amoklaufs an einer Grazer Schule haben die Bildungsdirektion und das Land Steiermark zusammen mit Vertretern des BORG Dreierschützengasse einen Blick nach vorne und absichtlich nicht nur in die Vergangenheit geworfen. "Es gibt noch viel zu verarbeiten", sagte Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ). Schulleiterin Liane Strohmaier kündigte an, dass zu Schulbeginn im Herbst wieder alle Räume der Bildungseinrichtung nach dem Umbau bezogen werden.

Elf Prozent mehr Einbrüche während Fußball-Großevents

Wien - Während Fußball-Großevents steigt die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Häuser in Österreich um elf Prozent. Besonders hoch ist das Risiko bei Turnieren in Übersee, warnte die Wiener Städtische Versicherung am Montag, drei Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Bei Turnieren in Übersee ist das Risiko sogar besonders hoch. Während der WM in Brasilien 2014 geschahen rund 20 Prozent mehr Einbrüche, zeigt die Analyse der Wiener Städtischen.

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red