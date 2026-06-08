Iran und Israel erklären Angriffe vorerst für beendet

Beirut/Jerusalem - Die Streitkräfte des Iran haben ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine "schmerzhafte Antwort" erteilt, hieß es am Montag in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. "Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben." Auch Israel sagte ein Ende der Angriffe auf Ziele im Iran zu.

Mehr als 30 Tote bei schwerem Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Ein schweres Erdbeben hat den Süden der Philippinen erschüttert und mindestens 31 Menschen in den Tod gerissen. Mindestens zwölf Menschen galten nach Behördenangaben nach dem Erdstoß am Montagmorgen als vermisst, mindestens 134 weitere Menschen wurden verletzt. Zahlreiche Gebäude stürzten ein oder wurden schwer beschädigt, für mehrere Staaten der Region wurden zeitweise Tsunami-Warnungen ausgegeben.

ORF stellte Spitzenmanager Pius Strobl frei

Wien - Der ORF-Spitzenmanager Pius Strobl ist am Montag freigestellt worden. Einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" (Online-Ausgabe) wurde der APA seitens des ORF bestätigt. "Bei der ORF-Compliance-Stelle sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Hinweise bzw. Meldungen im Hinblick auf ein mögliches Fehlverhalten von Pius Strobl eingegangen", heißt es in einem der APA übermittelten Statement des ORF.

Koalition stolpert zum Budget

Wien - Zwei Tage vor der Budgetrede hat die Koalition noch immer zwei offene Punkte, was die Begleitmaßnahmen betrifft. Weder bei der Parteienförderung noch bei den neuen Regeln zum "Parken" von Arbeitnehmern beim AMS gab es bis Montag Mittag eine Einigung zwischen den drei Parteien. Durchaus möglich ist, dass man sich erst im allerletzten Moment in der Nacht auf Mittwoch verständigt.

Corona-Hilfen: Bisher 37 Mio. Euro an Rückzahlungen fixiert

Wien - Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) zu EU-Höchstgrenzen bei Covid-19-Förderungen beziffert das Finanzministerium nun das Ausmaß der Rückforderungen: Insgesamt 193 Unternehmensverbünde haben die beihilfenrechtlichen Obergrenzen überschritten. Das potenzielle Rückerstattungsvolumen betrug vor der Prüfung rund 106 Mio. Euro. Bis April 2026 wurden rund 90 Fälle bearbeitet und 37 Mio. Euro zur Rückerstattung festgestellt.

Chinas Präsident Xi zu Besuch in Nordkorea

Pjöngjang/Seoul - Chinas Staatschef Xi Jinping hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei seinem Staatsbesuch Unterstützung zugesichert. "Egal, wie sich die internationale Lage verändert", werde China an der traditionellen Freundschaft festhalten und Kim bei der Führung des sozialistischen Kurses Nordkoreas unterstützen, sagte Xi nach Angaben der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua bei den Gesprächen in Pjöngjang.

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red