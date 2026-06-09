Netanyahu bestätigt Kampfpause mit Iran - Libanon im Visier

Beirut - Nach den ersten gegenseitigen Angriffen zwischen dem Iran und Israel seit Beginn einer Waffenruhe Anfang April sind die Kämpfe nach den Worten des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu eingestellt worden. Derzeit ruhten die Kämpfe an dieser Front. "Nachdem wir das Terrorregime in Teheran angegriffen haben, hat es aufgehört, uns zu attackieren", sagte Netanyahu im TV. Unterdessen setzte die israelische Armee am Montag ihre Angriffe im Süden des Libanon fort.

Libanon: Fast 3.500 Angriffe Israels während Waffenruhe

Beirut/Jerusalem - Israel hat den Libanon nach offiziellen Angaben seit Verkündung der Waffenruhe im April fast 3.500 Mal angegriffen. Das teilte der libanesische Premier Nawaf Salam am Montag in Beirut mit. Das sei die Zahl der israelischen Verstöße gegen die faktisch kaum wirksame Waffenruhe, die am 17. April in Kraft trat, bis zum vorigen Sonntag. Parallel zur jüngsten Eskalation mit dem Iran hat Israel seine Angriffe im Libanon auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz indes fortgesetzt.

ORF stellte Spitzenmanager Pius Strobl frei

Wien - Der ORF-Spitzenmanager Pius Strobl ist am Montag freigestellt worden. Einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" (Online-Ausgabe) wurde der APA seitens des ORF bestätigt. "Bei der ORF-Compliance-Stelle sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Hinweise bzw. Meldungen im Hinblick auf ein mögliches Fehlverhalten von Pius Strobl eingegangen", heißt es in einem der APA übermittelten Statement des ORF.

Weltweite Ausgaben für Atomwaffen auf Rekordwert

Genf - Die neun Atommächte haben im vergangenen Jahr 19 Prozent mehr in Atomwaffenarsenale investiert als im Jahr davor. Das geht aus einem Bericht der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) hervor. Sie beziffert den Gesamtbetrag auf 119 Milliarden Dollar (rund 102 Mrd. Euro). Damit hätten diese Länder im vergangenen Jahr zusammen gut 3.200 Euro pro Sekunde für ihre Atomwaffenarsenale ausgegeben.

Papst Leo XIV. traf in Madrid spanische Missbrauchsopfer

Madrid - Papst Leo XIV. hat im Rahmen seines Besuchs in Spanien mit sechs Missbrauchsopfern gesprochen. Er habe in der Apostolischen Nuntiatur in Madrid am Montag mit den Betroffenen eine Stunde verbracht und ihnen mit Zuneigung und Aufmerksamkeit zugehört, teilte das Presseamt des Vatikans mit. Zuvor hatte er bei einem Treffen mit spanischen Bischöfen sexuellen Missbrauch als "Pest" bezeichnet. Leo sprach am Vormittag als erster Papst der Geschichte vor Spaniens Parlament.

Gericht ordnet Freilassung des Sohnes von Mette-Marit an

Oslo - Wegen des ernsten Gesundheitszustands der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit hat die norwegische Justiz am Montag die Freilassung ihres Sohnes Marius Borg H�iby angeordnet. Die Gerichtsentscheidung soll es dem wegen mehrfacher Vergewaltigung angeklagten 29-Jährigen ermöglichen, die Zeit bis zur Urteilsfällung bei seiner schwer kranken Mutter zu verbringen. Da die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, muss H�iby jedoch noch in Haft bleiben.

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red