Trump: Abkommen mit dem Iran binnen Tagen

Washington/Beirut - US-Präsident Donald Trump hat den Abschluss einer Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs in den nächsten Tagen in Aussicht gestellt. "Wir befinden uns in den letzten Zügen dessen, was ein sehr, sehr gutes Abkommen sein wird", sagte Trump am Dienstag. Er halte den Abschluss der Verhandlungen in den kommenden "zwei oder drei Tagen" für möglich. Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen einen neuen Iran-Krieg begonnen.

Weiteres von Zecken übertragenes Virus auch in Österreich

Wien - Das von Zecken übertragene Alongshan-Virus (ALSV) ist erstmals in Österreich nachgewiesen worden. Forschende des Zentrums für Virologie der MedUni Wien fanden anhand genetischer Analysen von Zeckenproben zudem heraus, dass sich das Virus bereits vor mindestens 20 Jahren in Mitteleuropa etabliert hat. ALSV wurde 2017 erstmals in China bei Betroffenen mit fieberhaften Erkrankungen entdeckt. Laut MedUni sind weitere Studien zur gesundheitlichen Relevanz und Verbreitung nötig.

Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen im Nordosten der Ukraine sind nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Russland habe unter anderem die Stadt Tschuhujiw angegriffen, erklärte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubow, am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Dabei seien eine Frau und zwei Männer getötet worden. Der Gouverneur hatte zunächst von vier Toten gesprochen, seine Angaben später aber korrigiert.

Datenschützer von Noyb klagen Kreditauskunftei CRIF

Wien - Am Dienstag bringen die Datenschützer von Noyb die erste Klage gegen die Kreditauskunftei CRIF ein. Der Unterlassungsklage wird heuer im zweiten Halbjahr noch eine Sammelklage folgen, kündigte Datenschützer Max Schrems vor Journalisten an. Der Vorwurf: Die Kreditauskünfte von CRIF seien oft nicht aussagekräftig, könnten jedoch für die Betroffenen zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen führen. Wer sich der Sammelklage anschließt, gehe kein finanzielles Risiko ein.

Prozess nach Felssturz mit zwei Toten in Steyr

Steyr - Nach einem Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel 2023, bei dem zwei Arbeiter getötet wurden, hat am Dienstag im Landesgericht Steyr der für zwei Tage anberaumte Prozess gegen den Seniorchef eines Kärntner Spreng-Unternehmens sowie einen Geologen begonnen. Die Staatsanwaltschaft Steyr legt ihnen fahrlässige Tötung zur Last und hat einen Antrag auf Verbandsgeldbuße eingebracht. Einer der Toten war der Sohn des Unternehmers. Die Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.

Weltweite Ausgaben für Atomwaffen auf Rekordwert

Genf - Die neun Atommächte haben im vergangenen Jahr 19 Prozent mehr in Atomwaffenarsenale investiert als im Jahr davor. Das geht aus einem Bericht der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) hervor. Sie beziffert den Gesamtbetrag auf 119 Milliarden Dollar (rund 102 Mrd. Euro). Damit hätten diese Länder im vergangenen Jahr zusammen gut 3.200 Euro pro Sekunde für ihre Atomwaffenarsenale ausgegeben.

60.000 Freiheitsbeschränkungen in Betreuungseinrichtungen

Wien - Mehr als 60.000 neue Freiheitsbeschränkungen in Wohn- und Pflegeeinrichtungen sind im Vorjahr der Bewohnervertretung des Vertretungsnetzes gemeldet worden. Rund 38.000 Personen waren betroffen, was einem Anstieg von fünf Prozent entspricht. Gängige Freiheitsbeschränkungen sind zum Beispiel Seitenteile am Bett, versperrte Räume, Festhalten gegen körperlichen Widerstand, Gurte am Rollstuhl oder sedierende Medikamente, berichtete das Vertretungsnetz am Dienstag per Aussendung.

Europäischer Drogenbericht ortet neue Stoffe und Risiken

Brüssel/Wien - Der am Dienstag präsentierte jährliche Bericht der EU-Drogenagentur (EUDA) warnt vor neuen Gesundheitsrisiken durch ein immer vielfältigeres Spektrum von Substanzen. Es gibt kontinuierlich neue Cannabisprodukte, Opioide und Stimulanzien, hieß es in einer Aussendung. Jede Woche werde eine neue psychoaktive Substanz (NPS) entdeckt. Innerhalb eines Jahres gab es in Europa mindestens 7.600 Tote durch Überdosierung, berichtete der EU-Kommissar für Inneres, Magnus Brunner.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red