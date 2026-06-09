Trump: Abkommen mit dem Iran binnen Tagen

Washington/Beirut - US-Präsident Donald Trump hat den Abschluss einer Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs in den nächsten Tagen in Aussicht gestellt. "Wir befinden uns in den letzten Zügen dessen, was ein sehr, sehr gutes Abkommen sein wird", sagte Trump am Dienstag. Er halte den Abschluss der Verhandlungen in den kommenden "zwei oder drei Tagen" für möglich. Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen einen neuen Iran-Krieg begonnen.

Parteien- und Klubförderung wird 2027/28 nicht erhöht

Wien - Die Bundesregierung hat sich in Sachen Parteienförderung geeinigt. Die Parteien-, Klub- und Akademien-Förderungen werden in den kommenden beiden Jahren 2027 und 2028 nicht erhöht, gab Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Dienstag bekannt. "In Zeiten, in denen alle einen Beitrag leisten müssen, tragen auch die Parteien zur Budgetkonsolidierung bei", erklärte er in einer Aussendung.

Paketabgabe - 16 Online-Händler/Marktplätze direkt betroffen

Wien - Die ab 1. Oktober geplante Paketsteuer trifft laut Handelsverband 16 Online-Händler und -Marktplätze direkt, darunter Amazon, Otto und Temu. Die umstrittene 2-Euro-Paketabgabe soll für große Online-Händler mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro pro Jahr gelten. Indirekt von der Abgabe wären auch 4.000 österreichische Händler betroffen, die über Online-Marktplätze verkaufen. Der Versandhändler Otto will sich rechtlich wehren und erwartet einen langjährigen Rechtsstreit.

Salzburger Festspiele: 21 Bewerbungen für Intendanz

Salzburg - Für die Intendanz und die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele haben sich insgesamt 48 Personen beworben. Vier Frauen und 17 Männer haben innerhalb der Frist ihre Bewerbung um die künstlerische Leitung eingereicht, von denen nur ein Zehntel aus Österreich kommt. Für die Präsidentschaft haben sich elf Frauen und 16 Männer beworben, je zur Hälfte aus dem In- und Ausland, informierten die Salzburger Festspiele am Dienstag in einer Aussendung.

Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen im Nordosten der Ukraine sind nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Russland habe unter anderem die Stadt Tschuhujiw angegriffen, erklärte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubow, am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Dabei seien eine Frau und zwei Männer getötet worden. Der Gouverneur hatte zunächst von vier Toten gesprochen, seine Angaben später aber korrigiert.

Prozess nach Felssturz mit zwei Toten in Steyr

Steyr - Nach einem Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel 2023, bei dem zwei Arbeiter getötet wurden, hat am Dienstag im Landesgericht Steyr der für zwei Tage anberaumte Prozess gegen den Seniorchef eines Kärntner Spreng-Unternehmens sowie einen Geologen begonnen. Die Staatsanwaltschaft Steyr legt ihnen fahrlässige Tötung zur Last und hat einen Antrag auf Verbandsgeldbuße eingebracht. Einer der Toten war der Sohn des Unternehmers. Die Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.

Datenschützer von Noyb klagen Kreditauskunftei CRIF

Wien - Am Dienstag bringen die Datenschützer von Noyb die erste Klage gegen die Kreditauskunftei CRIF ein. Der Unterlassungsklage wird heuer im zweiten Halbjahr noch eine Sammelklage folgen, kündigte Datenschützer Max Schrems vor Journalisten an. Der Vorwurf: Die Kreditauskünfte von CRIF seien oft nicht aussagekräftig, könnten jedoch für die Betroffenen zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen führen. Wer sich der Sammelklage anschließt, gehe kein finanzielles Risiko ein.

Klimawandel hat wasserreichem Land schon Aderlass gebracht

Wien - Der zuletzt sehr niederschlagsarme Winter und Frühling sind keine reinen Ausreißer, sondern reihen sich in einen klimawandelbedingten markanten Trend ein, der auch in Österreich zum Nachdenken über die recht bedenkenlos genutzte Ressource "Wasser" führt. Einer Studie im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums zufolge stieg mit den Temperaturen die Verdunstung, während Grundwasserspiegel und Flusspegelstände merklich sanken, wie es bei der Präsentation am Dienstag hieß.

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red