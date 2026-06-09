Parteien- und Klubförderung wird 2027/28 nicht erhöht

Wien - Die Bundesregierung hat sich in Sachen Parteienförderung geeinigt. Die Parteien-, Klub- und Akademien-Förderungen werden in den kommenden beiden Jahren 2027 und 2028 nicht erhöht, gab Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Dienstag bekannt. "In Zeiten, in denen alle einen Beitrag leisten müssen, tragen auch die Parteien zur Budgetkonsolidierung bei", erklärte er in einer Aussendung.

FPÖ hat beim Budget "massive Bedenken"

Wien - Die FPÖ erwartet von der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch keine großen Würfe. Er habe "gesamthaft gesehen massive Bedenken", sagte Budgetsprecher Arnold Schiefer bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Dienstag. Bei den bisher durchgesickerten Plänen handle es sich um keine großen Reformen. Eine "sehr sehr gute Meldung" sei hingegen das Einfrieren der Parteienförderung, so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.

Israelischer Angriff auf libanesische Stadt Tyrus mit Toten

Beirut - Bei einem israelischen Luftangriff auf die historische Hafenstadt Tyrus im Südlibanon sind am Dienstag nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens acht Menschen getötet worden. Die israelische Armee hatte zuvor sämtliche Bewohner zum Verlassen der Stadt aufgerufen. Dem Ministerium und staatlichen Medien zufolge traf die Rakete den östlichen Rand der Stadt.

EU-Asylagentur: Geringste Zahl an Anträgen seit 2021

Brüssel/EU-weit - Die EU-Länder haben 2025 822.000 Asylanträge verzeichnet. Dies sei die geringste Zahl an Anträgen seit 2021 - um 19 Prozent weniger als im Jahr 2024, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht der EU-Asylagentur (EUAA) hervor. Die Zahl der Wiederholungsanträge stieg im Vergleich zu 2024 allerdings um 39 Prozent.

Paketabgabe - 16 Online-Händler/Marktplätze direkt betroffen

Wien - Die ab 1. Oktober geplante Paketsteuer trifft laut Handelsverband 16 Online-Händler und -Marktplätze direkt, darunter Amazon, Otto und Temu. Die umstrittene 2-Euro-Paketabgabe soll für große Online-Händler mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro pro Jahr gelten. Indirekt von der Abgabe wären auch 4.000 österreichische Händler betroffen, die über Online-Marktplätze verkaufen. Der Versandhändler Otto will sich rechtlich wehren und erwartet einen langjährigen Rechtsstreit.

Salzburger Festspiele: 21 Bewerbungen für Intendanz

Salzburg - Für die Intendanz und die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele haben sich insgesamt 48 Personen beworben. Vier Frauen und 17 Männer haben innerhalb der Frist ihre Bewerbung um die künstlerische Leitung eingereicht, von denen nur ein Zehntel aus Österreich kommt. Für die Präsidentschaft haben sich elf Frauen und 16 Männer beworben, je zur Hälfte aus dem In- und Ausland, informierten die Salzburger Festspiele am Dienstag in einer Aussendung.

Wien startet flächendeckendes Darmkrebs-Screening

Wien - In Wien erhalten in den kommenden Monaten rund 540.000 Menschen eine Einladung für eine kostenlose Vorsorgeuntersuchung: Im Rahmen eines flächendeckenden Darmkrebs-Screenings können entsprechende Test-Kits bestellt werden. Die Initiative soll die Früherkennung dieser Krebsart deutlich verbessern, wurde bei der Präsentation am Dienstag im Rathaus betont. Das Programm soll eine Ergänzung zur Abklärung im niedergelassenen Bereich darstellen.

Bär in japanischer Stadt nach vier Tagen eingefangen

Utsunomiya - Nach vier Tagen im Ausnahmezustand ist ein durch die japanische Stadt Utsunomiya streunender Bär eingefangen worden. Nach Sichtungen unter anderem in einem Einkaufszentrum, bei einer Universität und auf einem Großmarkt wurde der Bär am Dienstag nahe einem Wohnhaus aufgespürt. Jäger, Polizisten und weitere Beamte umstellten das Haus und setzten den Bär mit einem Betäubungspfeil außer Gefecht. Das Tier wurde in einen Käfig auf einem Lieferwagen verfrachtet und abtransportiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red