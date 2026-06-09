Parteien- und Klubförderung wird 2027/28 nicht erhöht

Wien - Die Bundesregierung hat sich in Sachen Parteienförderung geeinigt. Die Parteien-, Klub- und Akademien-Förderungen werden in den kommenden beiden Jahren 2027 und 2028 nicht erhöht, gab Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Dienstag bekannt. "In Zeiten, in denen alle einen Beitrag leisten müssen, tragen auch die Parteien zur Budgetkonsolidierung bei", erklärte er in einer Aussendung. Die Politikergehälter sollen dem Vernehmen nach 2027 um ein Prozent erhöht werden.

FPÖ hat beim Budget "massive Bedenken"

Wien - Die FPÖ erwartet von der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch keine großen Würfe. Er habe "gesamthaft gesehen massive Bedenken", sagte Budgetsprecher Arnold Schiefer bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Dienstag. Bei den bisher durchgesickerten Plänen handle es sich um keine großen Reformen. Eine "sehr sehr gute Meldung" sei hingegen das Einfrieren der Parteienförderung, so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.

Palästinensergruppen einigen sich auf Teil-Entwaffnung

Kairo - Die radikalislamische Hamas und mehrere andere palästinensische Gruppen haben sich bei Verhandlungen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo darauf verständigt, dass militante Gruppen im Gazastreifen einen Teil ihrer Waffen an eine noch einzurichtende palästinensische Verwaltung abgeben sollen. Das verlautete am Dienstag aus Verhandlungskreisen. Eine vollständige Entwaffnung - wie von Israel gefordert - lehnten die Verhandler demnach aber ab.

Sanktionen westlicher Staaten gegen israelische Siedler

Paris/Genf - Großbritannien, Frankreich, Norwegen und Kanada haben am Dienstag neue Sanktionen gegen israelische Netzwerke verhängt, die an Gewaltaktionen im besetzten Westjordanland beteiligt sein sollen. Sie richten sich unter anderem gegen den israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich sowie gegen Finanznetzwerke und Bauunternehmen. Zeitgleich warf eine UN-Untersuchungskommission den israelischen Behörden vor, direkt an Angriffen jüdischer Siedler auf Palästinenser beteiligt zu sein.

Aus Kadaver von Buckelwal "Timmy" wird nun Bio-Kraftstoff

Stockholm - Aus dem Kadaver des unter dem Namen "Timmy" bekannt gewordenen Buckelwals wird nun Bio-Kraftstoff hergestellt. Weil die Haut- und Fettschicht des verendeten Meeressäugers so dick ist, muss der Kadaver zunächst etwa eine Woche lang mit einer Wärmebehandlung vorbereitet werden, wie der Sprecher der dänischen Agrar-Firma Daka, Christian Skov, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Danach könne das Wal-Fett zur Produktion von Bio-Diesel genutzt werden.

EU-Asylagentur: Geringste Zahl an Anträgen seit 2021

Brüssel/EU-weit - Die EU-Länder haben 2025 822.000 Asylanträge verzeichnet. Dies sei die geringste Zahl an Anträgen seit 2021 - um 19 Prozent weniger als im Jahr 2024, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht der EU-Asylagentur (EUAA) hervor. Die Zahl der Wiederholungsanträge stieg im Vergleich zu 2024 allerdings um 39 Prozent.

Israelischer Angriff auf libanesische Stadt Tyrus mit Toten

Beirut - Bei einem israelischen Luftangriff auf die historische Hafenstadt Tyrus im Südlibanon sind am Dienstag nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens acht Menschen getötet worden. Die israelische Armee hatte zuvor sämtliche Bewohner zum Verlassen der Stadt aufgerufen. Dem Ministerium und staatlichen Medien zufolge traf die Rakete den östlichen Rand der Stadt.

Wien startet flächendeckendes Darmkrebs-Screening

Wien - In Wien erhalten in den kommenden Monaten rund 540.000 Menschen eine Einladung für eine kostenlose Vorsorgeuntersuchung: Im Rahmen eines flächendeckenden Darmkrebs-Screenings können entsprechende Test-Kits bestellt werden. Die Initiative soll die Früherkennung dieser Krebsart deutlich verbessern, wurde bei der Präsentation am Dienstag im Rathaus betont. Das Programm soll eine Ergänzung zur Abklärung im niedergelassenen Bereich darstellen.

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red