Parteien- und Klubförderung wird 2027/28 nicht erhöht

Wien - Die Bundesregierung hat sich in Sachen Parteienförderung geeinigt. Die Parteien-, Klub- und Akademien-Förderungen werden in den kommenden beiden Jahren 2027 und 2028 nicht erhöht, gab Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Dienstag bekannt. "In Zeiten, in denen alle einen Beitrag leisten müssen, tragen auch die Parteien zur Budgetkonsolidierung bei", erklärte er in einer Aussendung. Die Politikergehälter sollen dem Vernehmen nach 2027 um ein Prozent erhöht werden.

EU: WhatsApp muss andere KI-Anbieter gratis zulassen

Santa Clara (Kalifornien) - Die EU-Kommission zwingt den Messengerdienst WhatsApp, KI-Assistenten anderer Anbieter in der Europäischen Union wieder kostenlos zuzulassen. Der US-Konzern Meta, zu dem WhatsApp gehört, müsse die einstweiligen Maßnahmen innerhalb von fünf Werktagen umsetzen, teilte die EU-Kommission mit. Sie fürchtet ansonsten "ernsthaften und nicht wieder gutzumachenden Schaden" für den Wettbewerb im wachsenden Markt für universelle KI-Assistenten.

Trump wirft Iran Abschuss von Apache-Hubschrauber vor

Washington - US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, in der Nacht auf Dienstag einen US-Kampfhubschrauber abgeschossen zu haben. Der hochmoderne Hubschrauber vom Typ Apache sei über der Straße von Hormuz auf Patrouillenflug gewesen, teilte Trump mit. "Die USA müssen zwangsläufig auf diesen Angriff auf einen Hubschrauber reagieren." Zuvor hatte Trump berichtet, dass die Piloten in Sicherheit seien und es ihnen gut gehe. Außerdem sei niemand verletzt worden, sagte er.

Iran meldet drei Tote nach israelischen Attacken

Teheran - Nach den israelischen Angriffen hat der Iran drei Tote gemeldet. Zwei Soldaten der Flugabwehr seien am Montag durch israelischen Beschuss getötet worden, hieß es in einer von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung am Dienstag. Zu ihrem Einsatzort gab es zunächst keine Angaben. Die Nachrichtenagenturen Fars und Mehr berichteten später über einen weiteren Toten. Demnach kam bei den israelischen Angriffen ein Mitarbeiter der Hauptstadt Teheran ums Leben.

Israelischer Angriff auf libanesische Stadt Tyrus mit Toten

Beirut - Ungeachtet einer Waffenruhevereinbarung greift das israelische Militär weiter im Südlibanon an. Bei einer Attacke am Stadtrand der Küstenstadt Tyrus wurden am Dienstag nach vorläufigen Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens acht Menschen getötet und 32 weitere Personen verletzt. Aus Kreisen des Zivilschutzes hatte es zuvor geheißen, es seien neun Menschen getötet worden. Außerdem tötete die israelische Armee einen aus dem Libanon kommenden Angreifer in Nordisrael.

Palästinensergruppen einigen sich auf Teil-Entwaffnung

Kairo - Die radikalislamische Hamas und mehrere andere palästinensische Gruppen haben sich bei Verhandlungen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo darauf verständigt, dass militante Gruppen im Gazastreifen einen Teil ihrer Waffen an eine noch einzurichtende palästinensische Verwaltung abgeben sollen. Das verlautete am Dienstag aus Verhandlungskreisen. Eine vollständige Entwaffnung - wie von Israel gefordert - lehnten die Verhandler demnach aber ab.

Aus Kadaver von Buckelwal "Timmy" wird nun Bio-Kraftstoff

Stockholm - Aus dem Kadaver des unter dem Namen "Timmy" bekannt gewordenen Buckelwals wird nun Bio-Kraftstoff hergestellt. Weil die Haut- und Fettschicht des verendeten Meeressäugers so dick ist, muss der Kadaver zunächst etwa eine Woche lang mit einer Wärmebehandlung vorbereitet werden, wie der Sprecher der dänischen Agrar-Firma Daka, Christian Skov, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Danach könne das Wal-Fett zur Produktion von Bio-Diesel genutzt werden.

Messerangriff in Belfast schockt Briten

Belfast - Ein blutige Messerattacke mit einem Schwerverletzten in der nordirischen Hauptstadt Belfast hat erneut Ängste vor rassistischen Ausschreitungen im Vereinigten Königreich entfacht. Wie die nordirische Polizei mitteilte, wurde ein zwischen 30 und 40 Jahren alter Mann wegen des Verdachts auf versuchte Tötung festgenommen. Das Opfer, ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, wurde mit schweren Verletzungen im Gesicht, den Augen und am Rücken in ein Krankenhaus gebracht.

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red